Aosta | scontro tra un aereo da turismo e un elicottero sul ghiacciaio del Rutor | “4 morti

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Une undasi sono scontrati in volo mentre stavano sorvolando ildel, nel vallone di La Thuile, in Valle d’. Ancora non ci sono informazioni certe, ma secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa ci sarebbero quattroe due feriti. Sul posto stanno convergendo gli elicotteri di soccorso dalle basi di Ivrea, Torino, Borgo Sesia, con personale specializzato.L'articolotra undae unsuldel: “4e 2 feriti” proviene da Il Fatto Quotidiano.