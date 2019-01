Aosta | scontro fra elicottero e aereo | 5 morti

Aosta - incidente aereo : scontro tra un elicottero e un aereo da turismo presso La Thuile | : A La Thuile il Soccorso Alpino è intervenuto per lo scontro tra i due velivoli. Attivita la procedura di emergenza della Protezione civile e dei pronto soccorso nella zona

Val d'Aosta - scontro in volo : 4 i morti : 17.18 Un elicottero e un aereo da turismo si sono scontrati nei pressi del ghiacciaio Rutor, nel vallone di La Thuile, in Valle d'Aosta, al confine con la Francia. Secondo le prime informazioni ci sarebbero quattro morti e due feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio. I rottami dei due veivoli sono stati individuati e due elicotteri del soccorso alpino sono partiti per il recupero dei feriti.