Anthem | Eurogamer it vi regala le chiavi per giocare alla demo VIP

eurogamer

: Muovetevi, che sono poche! - Agonista : Muovetevi, che sono poche! - Eurogamer_it : Un'occasione da non perdere per provare in anteprima uno dei giochi più attesi dell'anno #Anthem #giveaway - Eurogamer_it : Bioware si impegna a risolvere i bug legati all'IA di alcuni nemici in #Anthem -

(Di venerdì 25 gennaio 2019)è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questo 2019 e da oggi è possibile provarlo in anteprima grazieVIP!Per questo siamo contenti di potervire ben 13 codici per partecipareVIP disu qualunque piattaforma.Se volete avere una possibilità di ottenere il codice vi basta scrivere qui sotto, nei commenti, come vi immaginate siaade quali sono le vostre aspettative.Read more…