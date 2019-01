Analisi Auditel | La serata di giovedì 24 gennaio 2019

Analisi Auditel : La serata di martedì 22 gennaio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre subito sotto la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di un paio di punti la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share e con la linea di La7 che con 8 e mezzo che sale fin verso l'8% di share e la curva di Stasera Italia su Rete 4 che rimane ...

Analisi Auditel : La serata di lunedì 21 gennaio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre subito sotto la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di un paio di punti la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share e con la linea di La7 che con 8 e mezzo sale fin verso l'8% di share e con quella di Rete 4 di Stasera Italia rimane confinata ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 19 gennaio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in crescendo toccando la soglia del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca l'8% di share e con la linea di La7 che con 8 e mezzo che sale fin verso l'8% di share e Stasera Italia week end su Rete 4 che rimane confinata ...

Analisi Auditel : La serata di venerdì 18 gennaio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in crescendo toccando la soglia del 26% di share, con la linea del Tg5 che scorre subito sotto la soglia del 15% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share e con la linea di La7 che con 8 e mezzo sale fin verso il 9% di share e Stasera Italia su Rete 4 che rimane confinata ...

Analisi Auditel : La serata di domenica 13 gennaio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in crescendo toccando la soglia del 27% di share, con la linea del Tg5 che scorre piatta poco subito sotto la soglia del 15% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 10% di share e con la linea di La7 che con non è l'arena sale fin verso il 10% di share. L'access time vede al comando la ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 12 gennaio 2019 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre toccando la soglia del 23% di share, con la linea del Tg5 che scorre piatta poco sopra la soglia del 15% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca il 7% di share e con la linea di Rete 3 che si porta poi fin verso il 9% di share con il programma di varietà Le parole della settimana. L'access ...

Analisi Auditel della serata di venerdì 11 gennaio 2019 : serata di debutti quella di ieri con l'avvio delle nuove edizioni su Superbrain su Rete 1 e di Italia's got talent su Tv8. Partiamo subito però dalla consueta sfida dei Tg delle ore 20 con la curva del Tg1 saldamente al comando sulla linea del 25% di share e con la curva del Tg5 al di sotto della soglia del 20%. La curva del Tg La7 si ferma poco sopra il 5%, mentre la linea rossa del Tg2 delle 20,30 scorre fin verso il 7%.Nell'access time ...

Analisi Auditel : La serata di domenica 30 dicembre 2018 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando toccando la soglia del 26% di share, con la linea del Tg5 che scorre piuttosto piatta sulla soglia del 19% di share. La curva del Tg La7 scorre esattamente sulla linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia del 9% di share.L'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti che scorre fra il 20 ed il 26% di share, con ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 22 dicembre 2018 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre toccando la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre piatta poco sotto la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 supera di poco la linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che il 7% di share e con la linea di Rete 3 che si porta poi fin verso il 9% di share con il programma di varietà Le parole della settimana. L'access time ...

Analisi Auditel della serata di sabato 15 dicembre 2018 : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre al comando toccando la soglia del 24% di share, con la linea del Tg5 che scorre piuttosto piatta sulla soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 scorre esattamente sulla linea del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia del 7% di share e con la linea di Rete 3 che si porta poi fin verso il 9% di share con il varietà Le parole della ...

Analisi Auditel della serata di mercoledì 12 dicembre 2018 : Partiamo con la consueta sfida dei Tg delle ore 20 vinta sempre dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso il 24% di share, con la curva del Tg5 poco sotto la soglia del 20%. La curva del Tg La7 si posiziona di poco sopra la soglia del 5% di share, mentre la linea del Tg2 delle 20:30 arriva al 10%.La sfida dell'access time è vinta dalla curva di Striscia la notizia che tocca il 20%, con la linea blu della Coppa Campioni che arriva al ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di lunedì 10 dicembre 2018 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 19%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali sempre da quelle parti. In seguito è la curva di Canale5 a portarsi nettamente al comando toccando il 20% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre sulla linea del 10% di share, salendo nel corso della messa in onda e chiudendo al 14% e con la curva gialla dello Sportello di Forum che si ...

Analisi Auditel : La Tv della domenica pomeriggio del 9 dicembre 2018 : La nostra Analisi parte dalla curva blu di domenica in al comando fra il 15 ed il 20% di share con la curva dei Tg Regionali che segue attorno al 16%, superata poi dalla curva arancione di domenica live che si porta oltre la linea del 15% di shareIn seguito assistiamo ad un zig zagare delle curve di domenica in e di domenica live fra il 15 ed il 20% di share, con la linea arancione che piano piano prende strada fino a toccare la soglia ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di giovedì 6 dicembre 2018 : Il pomeriggio parte con la curva di Canale5 con Beautiful al comando attorno al 19%, seguita dalla linea verde dei Tg Regionali che poi la supera. In seguito è la curva di Canale5 a polarizzare come sempre gli ascolti toccando il 20% con Una vita, mentre la curva blu di Rai1 con Vieni da me scorre ben al di sopra della linea del 10% di share, salendo nel corso della messa in onda e chiudendo al 16% e con la curva gialla dello Sportello ...