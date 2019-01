Alle radici del populismo | le nuove teorie politiche e la fine della democrazia

huffingtonpost

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il secondo "memo" sulsi è chiuso con la promessa di una "guida per riconoscere i propri santi", che sottende l'ambiziosa domanda sul chi, dove, come partire per ricostruire un sentimento popolare più favorevole allaliberale.Oggi la fascinazione per la cultura autoritaria, per Putin, Trump, Erdogan hada esplorare, così come bisogna indagare come la cultura liberale abbia perso il "tocco magico" che per un decennio le ha permesso di dominare il mondo delle idee, oltre che i paesi del mondo, a partire dagli Stati Uniti.E partiamo proprio da qui, dal "paese guida del mondo libero". Che succede nel Partito Democratico, dopo che al "miglior presidente" è succeduto "il peggiore"?E già questo è significativo, perché, per esempio, dopo Kennedy c'è stato il suo vice Johnson e dopo Reagan, Bush; ...