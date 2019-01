All Together Now | i casting per il talent condotto da Michelle Hunziker

blogo

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Ora è ufficiale: in tarda primavera su Canale 5 arriverà AllNow, un nuovomusicale (l'ennesimo)da. La conduttrice svizzera torna così alla conduzione di un genere che aveva già sperimentato nel 2003 con Superstar Tour, pur senza successo (il programma in prima serata venne chiuso per bassi ascolti e proseguì nel daytime con Daniele Bossari: il programma lo vinse poi una certa Emma Marrone).Ancora per pochi giorni sono aperti iper partecipare al programma. L'annuncio recita:AllNow, iper ildapubblicato su TVBlog.it 25 gennaio 2019 13:35.