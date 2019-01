All-Star Game NBA 2019 – Media e giocatori ribaltano la situazione! Fuori Doncic | Rose e

Nba - All Star - ecco i titolari. Doncic rimane fuori : Saranno LeBron James e Giannis Antetokounmpo i due capitani che sceglieranno, attraverso un draft finalmente mostrato dalle telecamere ai tifosi Nba di tutto il mondo, i compagni di squadra per l'All Star Game di Charlotte il prossimo 17 febbraio. Il leader dei Lakers e 'The Greek Freak', infatti, hanno ricevuto il maggior numero di voti per le rispettive ...

Nba - tra i titolari dell'All Star Game manca Doncic : LeBron e Antetokounmpo potranno scegliersi i compagni : 'Io prendo Steph Curry'. 'Allora io scelgo Harden'. Come due ragazzini al campetto LeBron James e Giannis Antetokounmpo si ritroveranno il 7 febbraio, evento in diretta televisiva, per selezionare i r

NBA All Star Game 2019 - i titolari delle squadre : le foto : Dopo le votazioni di tifosi, giocatori e media, la NBA ha comunicato i dieci titolari del prossimo All-Star Game, che verranno divisi in due squadre capitanate da LeBron James e Giannis Antetokounmpo. ...

Spoiler Un Posto al Sole : Saviani costretto a sottostare Alle direttive del capo : Le recenti puntate della soap opera di Rai Tre, 'Un Posto Al Sole' hanno Posto al centro delle attenzioni la vicenda riguardante Michele, finito in uno scandalo dopo un video postato dagli studenti sul suo conto. L'uomo ha provato a raccontare durante la trasmissione radiofonica, il rapporto odierno tra il professore e gli alunni ma ha dovuto fare i conti con il direttore al punto che ha messo a repentaglio il proprio Posto di lavoro. Le ...

Balotelli - adesso dimostra chi sei : da una maglia ‘Azzurra’ All’altra con l’obiettivo di riconquistare la Nazionale [FOTO e VIDEO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

KnightfAll 2 - nel cast anche Mark Hamill – Luke Skywalker : da Star Wars ai templari : Da biondino dolce e biancovestito, cavaliere “in formazione” a rude templare che nell’abbigliamento e nella capigliatura ricorda un po’ Gandalf: ecco la metamorfosi di Mark Hamill, l’intramontabile Luke Skywalker di Star Wars che è protagonista del primo teaser internazionale della seconda stagione di Knightfall, la serie tv che racconta la saga dei cavalieri templari. Hamill, una delle novità di questa stagione, ...

Cgil - la Camusso vuole restare nella segreteria. TrabAlla l'accordo per Landini presidente : Frenata in Cgil sull'accordo che voleva Maurizio Landini al vertice del sindacato e Vincenzo Colla vicesegretario generale. L'intesa, che avrebbe evitato la spaccatura della confederazione, presenta ...

Ilona StAller - l'incubo dell'ex deputata costretta a scappare : 'La possono arrestare' : ...immediatamente una richiesta per la revoca dell'ordine d'arresto e evidenzierò i motivi anche al presidente Donald Trump perché è un fatto internazionale legalmente chiuso e l'attenzione politica ...

Addio Kaye BAllard - è morta la star della sit com The Mothers-in-Law : L’attrice statunitense Kaye Ballard, interprete di una delle più popolari sit-com degli anni ’60, The Mothers-in-Law, è morta lunedì notte nella sua casa di Rancho Mirage, in California. Aveva 93 anni. Nel corso di una lunga carriera, si era affermata come cantante e comica in teatro, passando poi al cinema e in tv. E proprio sul piccolo schermo tra il 1967 e il ’69 Ballard recitò accanto a Eve Arden, nel ruolo della vicina di ...

Libero : 'C'è poco da stare Allegri - calano fatturato e Pil ma aumentano i gay' : è bufera : Una nuova bufera si abbatte sul quotidiano diretto da Vittorio Feltri, che questa mattina è uscito con un titolone in prima pagina che ha suscitato, da più parti, forte indignazione. Le parole sono le seguenti: "C'è poco da stare allegri. calano fatturato e Pil ma aumentano i gay". L'articolo incriminato Il pezzo, scritto dal giornalista Filippo Facci, si concentra su alcuni argomenti del momento, come ad esempio il calo del fatturato e del Pil ...

Biglietti Bologna-Frosinone - Serie A 2018-2019 : come acquistare i tickets per il match del DAll’Ara : Domenica 27 gennaio alle ore 15.00 Bologna e Frosinone si affronteranno nella sfida valida per ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Scontro salvezza di fondamentale importanza per le due formazioni. La squadra di Filippo Inzaghi occupa infatti la terzultima posizione, con tre punti di distacco dall’Empoli e quattro lunghezze di margine proprio sulla compagine ciociara. L’esito della partita del ...

Lascia il footbAll per stare vicino Alla figlia malata di cancro : la bimba è guarita : Devon Still era stato costretto a Lasciare la squadra di football americano dei Cincinnati Bengals dopo aver scoperto che la figlia Leah era stata colpita da un neuroblastoma. Ora la piccola sta bene, intanto il suo papà è stato nominato Padre dell'anno!Continua a leggere

DAlla Regione Liguria 5 milioni a piccole imprese e start up ad alto potenziale : Genova - 'Abbiamo stanziato 5 milioni sul Fondo di sviluppo regionale per sostenere piccole e medie imprese e start up del territorio, coerentemente con il nostro progetto di sviluppo economico . ...

Cybercrime - può arrivare a costare 5.200 miliardi di dollari Alle imprese : Quattro intervistati su cinque, 79%, ritengono che il progresso dell'economia digitale sarà seriamente compromesso se non ci sarà un sostanziale miglioramento della sicurezza su Internet, mentre ...