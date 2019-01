Alessia Marcuzzi senza slip? Imbarazzo in diretta all' Isola dei Famosi | e i social

Isola dei Famosi - il video sbugiarda Taylor Mega : subito via dal reality - la rabbia di Alessia Marcuzzi : Giovedì sera è iniziata L’Isola dei Famosi 2019 e già si parla di strategie. A finire al centro della polemica è stata Taylor Mega, che già al suo arrivo aveva scosso gli animi per la sexy canotta bagnata. L’influencer è stata accusata di voler rimanere in Honduras solo per tre settimane. A rivelarl

L'Isola dei famosi - Alessia Marcuzzi smaschera Taylor e la mette nei guai : 'Sei scorretta' : La prima puntata de L'Isola dei famosi 2019, trasmessa ieri sera su Canale 5, è stata a dir poco ricca di colpi di scena: in particolar modo abbiamo visto un'Alessia Marcuzzi che si è mostrata agguerrita più che mai, al punto da smascherare in diretta anche la bellissima concorrente Taylor Mega, che a quanto pare starebbe facendo un po' il doppio gioco, dato che ai suoi tantissimi fan sui social ha detto che, dopo tre settimane, sarebbe tornata ...

Isola dei Famosi - Jo Squillo non è partita : l’annuncio in diretta di Alessia Marcuzzi : Isola dei Famosi, via! La prima puntata del reality condotto di Alessia Marcuzzi è andata. Alda D’Eusanio e Alba Parietti in studio, Filippo Nardi e Alvin in Honduras e naufraghi già sul piede di guerra. Non sono infatti mancate le polemiche, nonostante l’avventura sia appena cominciata. Per chi si fosse perso l’appuntamento su Canale 5, ecco cosa è successo. Intanto la questione Taylor Mega, che in un video pubblicato su Instagram aveva fatto ...

Alessia Marcuzzi : figli - età e marito. Chi è all’Isola dei famosi : Alessia Marcuzzi: figli, età e marito. Chi è all’Isola dei famosi Chi è Alessia Marcuzzi e carriera Alessia Marcuzzi nasce a Roma l’ 11 novembre 1972. Dopo il diploma frequenta il corso di Dizione e Recitazione presso la scuola Mario Riva a Roma. Nel 1990 entra nel mondo dello spettacolo presentando trasmissione “Occhio al dettaglio“. Nel 1994 Alessia Marcuzzi lavora in Rai entrando nelle produzioni di “Tutti a casa” con Pippo Baudo e “Il ...

