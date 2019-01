Alessandro Di Battista | Senza Putin | in Venezuela ci sarebbe già stato l' intervento

huffingtonpost

: Per Alessandro Di Battista 'il reddito di cittadinanza è un diritto umano'. Voi cosa ne pensate? - SkyTG24 : Per Alessandro Di Battista 'il reddito di cittadinanza è un diritto umano'. Voi cosa ne pensate? - DanielaDonno : 'Per risolvere il problema dei migranti dobbiamo occuparci delle cause prima che degli effetti, cominciamo liberan… - SVignaroli : Alessandro Di Battista è tornato! Per chi lo avesse perso qui ?? potete vedere l'intervista da #Fazio. Grande Ale! ??… -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) "Comunque la pensiate sudovreste riconoscere che per la pace a livello mondiale una Russia forte politicamente è fondamentale". Lo assicuraDiche, su Facebook, prende posizione sulla crisina facendo osservare che "già ciunarmato Usa, che - annota l'ex parlamentare - non escludo purtroppo ancora del tutto"."Qua non si tratta di stare o non stare con Maduro. Io non l'ho mai difeso come non ho mai difeso Gheddafi, e ovviamente non li sto paragonando. Qua si tratta di evitare che ilgià martoriato dalle violenze possa diventare una Libia sudamericana", rimarca."L'Italia - afferma dunque tra l'altro Di- ha il dovere di scongiurare qualsiasi ipotesi diarmato inuna tragedia ancor peggiore per la popolazione. Questol'ha capito, Macron ...