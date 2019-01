Aiuta immigrazione clandestina! Matteo Salvini vuol denunciare Sea Watch

(Di venerdì 25 gennaio 2019) "Il Governo della Repubblica Italiana invita il Governo del Regno dei Paesi Bassi a predisporre, con urgenza, gli adempimenti relativi all'organizzazione della presa in carico e del trasferimento in territorio olandese dei 47 migranti a bordo della nave olandese Sea". E' quanto si legge nella lettera che il Viminale ha inoltrato alla Farnesina per contattare il governo olandese in merito alla nave attualmente ormeggiata in acque italiane a un miglio dal porto di Siracusa.La nave Seaè entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a nord di Punta Maglisi. La ong tedesca, battente bandiera olandese, chiede un porto sicuro per poter far sbarcare i 47 migranti che si trovano a bordo dell'imbarcazione. Ma l'Italia none cedere eribadisce che i porti restano chiusi. Ma Sease ne infischia degli avvertimenti e, visto il maltempo, ha ottenuto dalla Guardia costiera italiana la concessione ad avvicinarsi alle nostre coste.Getta il guanto di sfida, quindi. E proprio in queste ore, il braccio di ferro fra Italia e gli altri Paesi europei (ma anche contro qualche sindaco a favore dello sbarco) si fa sempre più duro. II procuratore dei minori di Catania, Caterina Ajello, infatti, ha chiesto tramite una lettera ufficiale lo sbarco immediato dei minori non accompagnati a bordo della nave ong Seaferma nella rada del porto di Siracusa. A quanto si apprende i minori a bordo sono 13, di cui 8 non accompagnati. La missiva è stata inviata ai ministri dell'Interno e delle infrastrutture e trasporti,e Danilo Toninelli, e poi al presidente del tribunale per i minorenni di Catania, al procuratore generale di Catania e al prefetto di Siracusa. "Tutto ciò premesso - si legge nelle lettera - atteso che i suddetti minori si trovano in territorio dello Stato italiano e specificatamente nel distretto di competenza di questa procura della Repubblica per i minorenni, la tutela dei loro diritti deve essere assicurata da questa Ag.Evidentemente tutti questi diritti vengono elusi a causa della permanenza dei suddetti minori a bordo della nave poichè quantomeno non possono beneficiare di strutture di accoglienza idonee e sono costretti a permanere in una condizione di disagio sino a quando la situazione politica internazionale non sarà risolta, con grave violazione dei loro diritti".E ancora: "Tutto ciò premesso dovendo questa Procura avviare apposito procedimento civile si chiede che i minorenni extracomunitari a bordo della nave Sea3 possano sbarcare per essere collocati nelle apposite strutture per minori stranieri". Ma mentre la Procura di Catania si muove in questa direzione, il ministro dell'Interno gioca la sua partita. Fonti del Viminale, infatti, fanno sapere chesta raccogliendo gli elementi per valutare una denuncia per tutti i membri dell'equipaggio della Sea3 per favoreggiamento dell'clandestina.