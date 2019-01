Addio al partigiano Silvano Sarti | aveva 93 anni | partecipò alla liberazione di Firenze

al presente che si resiste". Addio a Francesco Berti - partigiano : ... membro fondatore del comitato per la dif esa della Costituzione , comitati "Dossetti", ; primo presidente del Centro di documentazione sto rico-politica sullo stragismo. C avaliere di Gran Croce ...

Addio a Umberto Lorenzoni - il partigiano Eros : rifiutò medaglia per darla al compagno caduto : Aveva perso tre dita di una mano in azione ma quando fu proposto per una decorazione al valore, nel dopoguerra, vi rinunciò perché fosse assegnata a un partigiano caduto in battaglia. Storico presidente della sezione trevigiana dell'Anpi, Umberto Lorenzoni si è spento domenica sera all'età di 92 anni.Continua a leggere