Accordo Poste Vita-Generali Real Estate

Brexit : Mef - predisposte garanzie se sarà senza Accordo : Il Mef ha approntato le misure necessarie a garantire piena continuità dei mercati e degli intermediari in caso di Brexit senza accordo . In tale scenario dal 30 marzo il Regno Unito diverrà a tutti ...

Amazon consegnerà gli ordini in proprio. Ma l’Accordo firmato con Poste italiane è un autogol : È partita la sfida (impari) di Amazon a Poste italiane per la consegna dei pacchi. Il colosso dell’e-commerce ha ottenuto in questi giorni l’autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico a entrare nel mercato degli operatori postali dall’ingresso principale e potrà così suonare direttamente a casa nostra, senza affidarsi ad altri corrieri, per consegnare gli ordini ricevuti tramite Internet. Amazon viene cosi “regolarizzata”, visto che ...