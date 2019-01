Accordi&Disaccordi | Paragone M5s | “Caso Salvini-Diciotti? Noi non abbiamo mai

‘Accordi&Disaccordi’ (NOVE) - Paragone (M5s) : “Sullo sgombero del Cara di Castelnuovo di Porto - condivido il principio ma non il modo. Non si dividono le famiglie” : “La modalità con cui un principio giusto è stato applicato non mi è piaciuto per niente, i Cara non mi sono mai piaciuti”, dichiara Gianluigi Paragone, senatore del Movimento 5 Stelle, nel corso dell’ultima puntata dell’edizione invernale di ‘Accordi e Disaccordi’, il talk condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su NOVE. “Quei centri sono diventati un punto di business, quindi io difendo la ...