40 carati | trama | cast e curiosità del film con Sam Worthington ed Elizabeth Banks

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Sabato 26 gennaio, a partire dalle 21.25 su ReteQuattro, va in onda 40, pellicola del 2011 diretta da Asger Leth.40: trailer40In 40, ildiretto da Asger Leth, inizia con Nick Cassidy, ex poliziotto newyorkese ora galeotto evaso di prigione, che entra nel famoso Roosevelt Hotel di New York, tra la 45esima e Madison Avenue. L’uomo si avvia verso uno dei piani più alti del grattacielo e si piazza sul cornicione. Così facendo non mette in pericolo solo la propria vita. Una città intera sta per essere coinvolta, incluse alcune persone molto nervose con parecchi, troppi segreti. La decisione di rimanere sul cornicione del grattacielo presa dall’ex sbirro Cassidy scatena una vera e propria tempesta mediatica e la situazione diventa assai delicata per la determinata negoziatrice del Dipartimento di Polizia di New York Lydia ...