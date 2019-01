3AnniSenzaGiulio | Regeni ricordato da Rai News e Propaganda Live

blogo

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Giulioè uscito dalla sua casa de Il Cairo il 25 gennaio 2016 per non farvi più ritorno: il cadavere, massacrato e irriconoscibile, dello studente italiano alle prese con un dottorato per l'Università di Cambridge fu ritrovato giorni dopo. Da allora tutte le iniziative messe in campo per cercare mandanti e assassini sembrano rimbalzare su un muro di gomma.da Rai(e) pubblicato su TVBlog.it 25 gennaio 2019 17:03.