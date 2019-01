22 anni in carcere da innocente | chiediamo 66 milioni

L’ex presidente dell’Ucraina Viktor Yanukovych è stato condannato a 13 anni di carcere per alto tradimento : L’ex presidente dell’Ucraina Viktor Yanukovych è stato condannato da un tribunale ucraino a 13 anni di carcere per alto tradimento, a causa del ruolo che ebbe nella repressione delle grandi proteste popolari che ci furono nel paese tra la fine

Oltre 66 milioni di euro per aver scontato anni di carcere da innocente. È il risarcimento, chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di un errore giudiziario per l'omicidio di due giovani carabinieri della caserma di Alcamo Marina del 26 gennaio del 1976. Arrestato e condannato all'ergastolo, quando aveva 18 anni, venne assolto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, dopo una lunga serie di processi e 22 anni passati dietro le sbarre.

Niente archiviazione - il tribunale dei ministri di Catania contro Salvini : 'Rischio da 3 a 15 anni di carcere' : ... hanno così rifiutato la richiesta di archiviazione inoltrata da parte di Zuccaro , che aveva giustificato l'operato di Salvini considerandolo frutto di una 'scelta politica, non sindacabile dal ...

Caso Diciotti - il tribunale di Catania procedere contro Salvini che rischia fino a 15 anni di carcere : Come riporta la Repubblica , Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona per il Caso della nave Diciotti. Diversamente da quanto sollecitato dalla Procura guidata da Carmelo Zuccaro, i tre giudici che hanno esaminato il fascicolo proveniente da Palermo ( che si era spogliato dell’inchiesta per competenza territoriale) ritengono che ci siano ...

Ventidue anni di carcere da innocente - Gulotta chiede oltre 66 milioni di euro di risarcimento : oltre 66 milioni di euro per aver scontato quasi 22 anni di carcere ingiusto. E' il risarcimento chiesto da Giuseppe Gulotta, vittima di uno degli errori giudiziari più gravi della Repubblica Italiana, depositato al Tribunale di Firenze dagli avvocati Baldassarre Lauria e Pardo Cellini, che lo hanno assistito sin dal processo di revisione. Nell'atto, in cui Gulotta chiede 66.247.839,20 euro, vengono citati, tra gli altri, la presidenza del ...

Napoli - vigilante ucciso nel metrò dalla babygang : i tre assassini condannati a 16 anni di carcere : Sedici anni e sei mesi per tutti e tre gli imputati per la morte del vigilante Francesco Della Corte. È questo il verdetto del Tribunale dei minori al termine del rito abbreviato nel processo...

A Ryan Stone vivere un inseguimento alla GTA è costato 160 anni di carcere : Un giovane cittadino americano ha avuto la non invidiabile idea di riprodurre un rocambolesco inseguimento alla Grand Theft Auto per le strade della sua cittadina, possiamo vedere riportato su Reddit.Il ragazzo, di nome Ryan Stone, si è infatti esibito in scenografici furti d'auto in pieno stile GTA, trascinando letteralmente fuori dalla propria automobile i conducenti e scappando cercando di seminare la polizia.Stone non è si nemmeno dimostrato ...

Battisti dal carcere 'Umiliato all arrivo in Italia - non sono più quello di 40 anni fa' : Cesare Battisti racconta la sua visione della storia. Dal carcere di Massama, in provincia di Oristano, dove è rinchiuso in isolamento dal 14 gennaio scorso in seguito al suo arresto in Bolivia , l'ex ...