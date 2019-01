' 10 giorni senza mamma' | il nuovo film con Fabio De Luigi

Il principe Filippo al volante senza cintura - 2 giorni dopo incidente - : A sole ventiquattro ore dallo scontro da cui è uscito illeso, il Duca di Edimburgo, 97 anni, è stato trovato alla guida di un'auto senza che avesse allacciato la cintura di sicurezza

Il principe Filippo al volante due giorni dopo l’incidente - senza cintura di sicurezza : Il principe Filippo è di nuovo alla guida. Giovedì 17, il consorte della regina Elisabetta era rimasto coinvolto in un incidente con un’altra auto. Lui stava uscendo dalla tenuta di Sandringham e immettendosi in una via più trafficata si è scontrato con un’altra auto: illeso il principe e ferite lievi per le donne che viaggiavano sull’altro veicolo. Illeso anche il piccolo di nove mesi che viaggiava con loro. “Sono stato ...

Visita fiscale Inps : giorni di assenza - cosa fa il datore oltre il limite : Visita fiscale Inps: giorni di assenza, cosa fa il datore oltre il limite assenza Visita fiscale Inps, i giorni massimi L’obbligo di essere sottoposti a una Visita fiscale Inps spesso non frena certi tipi di “lavoratori” che preferiscono collezionare più assenze che giorni di lavoro durante l’anno. Con grossi danni per l’azienda, che non può adoperare quella forza lavoro necessaria per incrementare la propria produttività; per i colleghi di ...

Scomparsa da due giorni : ricerche senza sosta per trovare Donatella. Chiunque abbia visto qualcosa chiami il 112 : Proseguono senza sosta le ricerche di Donatella Di Stefano, Scomparsa due giorni fa da Montenero Di Bisaccia. La sera dello scorsa domenica, 13 gennaio, Donatella si è, infatti, allontanata dalla casa ...

Freddo e gelo - Uecoop : un morto ogni 3 giorni tra i senzatetto : “Un morto ogni 3 giorni fra i senzatetto dall’inizio dell’anno mentre scatta l’allarme gelo per i quasi 51mila che vivono sui marciapiedi, nelle stazioni e sotto i portici delle città italiane e per le quali l’unica speranza sono i servizi di assistenza dei comuni, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che si occupano delle fasce più disagiate“: è quanto emerge da una analisi di Uecoop, l’Unione europea delle ...

Pisa - malato di Sla senza cibo : la Asl ha finito le sacche alimentari. “Digiuno di 4 giorni evitato grazie a solidarietà privati” : “? solo grazie alla solidarietà delle persone che mio marito ha potuto nutrirsi negli ultimi cinque giorni. Fosse stato per la direzione della farmacia territoriale, non so come avremmo potuto andare avanti”. Marzia Eleonori è la moglie di Gino Votta, ex imprenditore di Ponte a Egola, frazione del comune toscano di San Miniato, che da anni combatte con la Sla (Ilfattoquotidiano.it aveva raccontato la sua storia nel 2015). Per nutrirsi, Votta ha ...

Non ci basta il "Boxing Day" : sono troppi 21 giorni senza Serie A : Nel frattempo i calciatori hanno "svacanzato" in giro per il mondo e con calma hanno rimesso in funzione i motori, gli allenamenti sono appena ripartiti. La Coppa Italia del prossimo weekend - gli ...

Tenetevi il "Boxing Day" : sono troppi 21 giorni senza Serie A : Nel frattempo i calciatori hanno "svacanzato" in giro per il mondo e con calma hanno rimesso in funzione i motori, gli allenamenti sono appena ripartiti. La Coppa Italia del prossimo weekend - gli ...

Tenetevi il "Boxing Bay" : sono troppi 21 giorni senza Serie A : A costo di passare per incontentabili, qui scriviamo e non neghiamo che la sosta invernale del campionato, lunga tre settimane, è come la corazzata Kotiomkin o Potemkin ne "Il secondo tragico Fantozzi"...

Sea Watch 3 senza porto da 14 giorni : trattativa Ue per l’accoglienza. Napoli : “Se Malta dice no - verranno qui” : Diplomazia e disperazione. È il 14° giorno in balia del mare per la nave Sea Watch 3, che il 22 dicembre scorso ha salvato nel Mediterraneo centrale 32 persone, tra cui donne e bambini, e che è ancora in attesa di un porto sicuro. Una situazione al limite, che oggi ha spinto un migrante a lanciarsi in acqua dal ponte della nave per cercare di raggiungere a nuoto le coste di Malta: un tentativo che sarebbe andato a finire nel peggiore dei modi ...

Basket - Simone Pianigiani : “Vittoria importante - senza Nedovic abbiamo bisogno di tutti. Ora quattro gare in otto giorni” : Milano ha sconfitto il Buducnost per 111-94 ed è così tornata alla vittoria, il successo odierno ha rilanciato le ambizioni dell’Olimpia che rimane sempre aggrappata alla zona playoff in Eurolega. La compagine meneghina ha dominato in lungo e in largo al Forum, esaltando i tifosi e trionfando in maniera perentoria a suon di triple, mandando in doppia cifra ben cinque uomini. Grande soddisfazioni anche da parte di Simone Pianigiani che ha ...

Firenze - rimane bloccato a letto per giorni senza bere né mangiare : salvato dalla polizia : L'uomo, che vive da solo, è rimasto bloccato a letto da un improvviso malore e per giorni non è riuscito a magiare né bere rischiando seriamente di morire disidratato nella propria abitazione. salvato infine solo martedì dall'intervento della polizia che ha sfondato la porta dopo una chiamata preoccupata di un parente.Continua a leggere

Vodafone Happy oggi regala 2 giorni di streaming video senza consumare Giga : Fino alle 23:59 di oggi, gli utenti iscritti al programma Vodafone Happy possono ricevere in omaggio due giorni di Happy video. Ecco tutti i dettagli L'articolo Vodafone Happy oggi regala 2 giorni di streaming video senza consumare Giga proviene da TuttoAndroid.

Era scomparso da giorni : trovato senza vita in un laghetto : Il 34enne Damiano Gaiardoni, scomparso dallo scorso 18 dicembre, è stato trovato senza vita in un laghetto a Mozzecane, nel...