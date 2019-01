Vivo per il ciclismo | sui muri di casa mia i campioni più grandi

Capo soccorritori : 'Nessuna speranza di trovare Emiliano Sala Vivo' | : Il responsabile delle ricerche: "Non si può resistere più di qualche ora nelle fredde acque della Manica". Il calciatore in un messaggio audio inviato ad amici dal velivolo e diffuso dai media: "Sto ...

Sala - Maradona : 'Disgrazia terribile - ma spero lo trovino Vivo...' : Il dramma di Emiliano Sala ha sconvolto il mondo del calcio. Il calciatore argentino, prossimo al trasferimento al Cardiff City, dal Nantes,, stava raggiungendo il Galles ieri con un piccolo aereo da turismo partito dalla Francia, ma mai ...

Spagna - Julen nel pozzo da 9 giorni/ Ultime notizie - conclusi gli scavi del tunnel 'Speriamo sia Vivo' : Spagna, Julen nel pozzo da 9 giorni/ Ultime notizie, conclusi gli scavi del tunnel verticale. Tutti in apprensione: "Speriamo sia vivo"

Disperso l'aereo con a bordo Emiliano Sala : "Difficile trovare qualcuno Vivo" : Sono ancora in corso, nel Canale della Manica, le ricerche dell'aereo sui cui volava l'attaccante Emiliano Sala , ma "non ci aspettiamo che qualcuno sia vivo, non sappiamo come possa essere scomparso, ...

Spagna - bimbo nel pozzo : al minimo le speranze di trovare Vivo Julen : Sono passati cinque giorni da quando il piccolo Julen è caduto nel pozzo a Malaga. Le possibilità trovarlo vivo sono ormai ridotte a un filo a causa delle complicazioni nelle complesse operazioni di salvataggio. Ma i soccorritori non si fermano e sul web nasce un movimento per sostenere i genitori del bimbo.Continua a leggere

