VIDEO Kvitova-Collins Highlights Australian Open | la ceca centra la prima finale della

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Petrasi è qualificata per lavolta in carriera inagli. La tennistaha sconfitto in due set (7-6 6-0) l'americana Daniellein poco più di un'ora e mezza di gioco. Una seminella quale c'è stata lotta solo per un set, conche ha fatto valere la maggior forza ed esperienza rispetto all'avversaria. Per la numero 6 del mondo è la terzaSlamcarriera e le altre due le ha vinte entrambe (2011 e 2014 a Wimbledon). Queste le immaginisemifemminile degliGLITRA