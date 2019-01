VIDEO James-Cipres vincono gli Europei di pattinaggio artistico | riviviamo la free

NBA - James Harden pazzesco : il VIDEO della serata da 57 punti : James Harden sta continuando a sorprendere con prestazioni incredibili che stanno trascinando i suoi Rockets sempre più in alto ad Ovest James Harden ha messo a segno l’ennesima sontuosa prestazione della sua incredibile annata. Per la terza volta in stagione è andato sopra i 50 punti, 57 per l’esattezza nella notte contro Memphis. I suoi Rockets erano partiti molto male in stagione, ma la crescita di Harden ha fatto sì che ...

NBA – Antetokounmpo decapita James Harden : il passaggio è una fucilata dritta… sulla faccia del ‘Barba’! [VIDEO] : Giannis Antetokounmpo colpisce James Harden con un passaggio dalla violenza inaudita: il tentativo di assist si trasforma in una fucilata e fa il giro dei social Giannis Antetokounmpo e James Harden sono due dei principali candidati per la corsa al titolo di MVP della regular season, viste le grandi prestazioni che offrono ogni notte rispettivamente per Bucks e Rockets. Ieri notte si sono affrontati in un vero e proprio big match che ha ...

Richard Madden ai Golden Globes 2019 vince con Bodyguard - ringrazia i genitori e chiarisce le voci su James Bond (VIDEO) : Il trionfo di Richard Madden ai Golden Globes 2019. Il Robb Stark de Il Trono di Spade straccia la concorrenza ed conquista il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica, grazie al suo ruolo in Bodyguard. Una parte che gli calza a pennello e che è stata ampiamente lodata dalla critica. La vittoria di Richard Madden ai Golden Globes 2019 sembrava scontata fin dall'inizio. Tra i contendenti al premio c'erano Jason Bateman ...

Basket – Mike James fermato dai carabinieri con le pistole in mano - un VIDEO smentisce tutto : ma il giocatore si difende! : Un video smentirebbe le dichiarazioni di Mike James in merito al controllo dei carabinieri, con tanto di pistole in mano, ai suoi danni: il giocatore dell’Olimpia Milano però si difende sui social Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore intorno a Mike James. Il playmaker che sta facendo le fortune dell’Olimpia Milano, ha apparentemente vissuto diversi minuti davvero particolari, raccontati direttamente sui social. James, ...

DIRETTA MILANO TRENTO/ Streaming VIDEO e tv : il caso Mike James - basket Serie A1 - : DIRETTA MILANO TRENTO, Streaming video e tv: Olimpia sempre prima in classifica con ampio vantaggio nonostante il primo ko in campionato.

NBA – Infortunio LeBron James : Lakers in allarme! L’esito dei primi esami e tempi di recupero [VIDEO] : Infortunio all’inguine per LeBron James nella notte di Natale: Lakers in allarme, ma dai primi esami sembra non ci sia niente di cui preoccuparsi Il Natale 2018 non ha regalato proprio un bel regalo a LeBron James. La sua squadra ha vinto, nella notte italiana, contro i Golden State Warriors di Curry, ma dal secondo tempo in poi ha dovuto fare a meno della sua punta di diamante. Al 23° minuto di gioco, infatti, LeBron James è stato ...

Warriors-Lakers per Natale : LeBron James si presenta alla Oracle Arena con un ‘pigiama’ a tema natalizio! [VIDEO] : Quasi tutto pronto per il big match della notte italiana fra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers: LeBron James si presenta alla Oracle Arena con uno strano vestito natalizio! Il conto alla rovescia è quasi giunto alla fine, mancano solo poche ore al big match natalizio del basket NBA: Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers. Nono solo due squadre in piena corsa verso le posizioni di vertice della Eastern Conference, ma anche i ...

NBA – LeBron James versione papà : il discorso motivazionale al figlio triste fa il giro del web [VIDEO] : LeBron James consola e motiva il figlio Bryce dopo qualche canestro sbagliato: papà Bron riesce a fargli tornare il sorriso con delle parole per nulla banali Siamo abituati a vederlo dominare sui parquet di tutta l’NBA con il numero 23 sulle spalle, ma quando LeBron James siede in panchina veste i panni di un saggio dispensatore di consigli. Non solo per i giovani Lakers, ma anche per i propri figli. Presente alla partita del piccolo ...

NBA - LeBron James e i consigli a suo figlio dopo una brutta gara al tiro. VIDEO : Immagini che sottolineano ancora una volta il valore educativo dello sport e di una figura in grado di lanciare messaggi e condizionare la visione del mondo dei suoi fan anche quando non scende in ...

NBA – LeBron James subisce la stoppata dell’anno : il ‘Re’ vola a canestro e Jarrett Allen lo respinge! [VIDEO] : Jarrett Allen si toglie la soddisfazione di poter stoppare LeBron James: il centro dei Nets blocca un tentativo di schiacciata di LeBron James ed entra in una ‘ristretta cerchia’ d’elite Nonostante la grande prova da 36 punti, 8 assist e 13 rimbalzi di LeBron James, i Los Angeles Lakers sono incappati nel secondo ko di fila, battuti questa volta dai Brooklyn Nets. Il pubblico del Brooklyn Center ha potuto assistere anche ...

NBA - James Harden e lo “step back” delle polemiche : come si fa a non fischiare passi? [VIDEO] : NBA, James Harden ed il suo “step back” stanno facendo discutere nel mondo del basket a stelle e strisce: Rubio annichilito, ma sono passi NBA, James Harden ha vinto con i suoi Rockets nella notte contro Utah. Il Barba è stato il mattatore della gara con ben 47 punti messi a segno, alcuni dei quali col suo proverbiale step back che in queste ore sta facendo molto discutere nella NBA. Un movimento oramai consolidato da Harden, ...

NBA – L’abbraccio fraterno - lo scambio delle maglie : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta [VIDEO] : LeBron James e Dwyane Wade avversari per l’ultima volta in carriera: dopo il match l’abbraccio fraterno fra i due e lo scambio della maglia Finisce 108 a 105 per i Los Angeles Lakers, ma la sfida nella sfida è quella che vede LeBron James e Dwyane Wade, l’uno contro l’altro, per l’ultima volta in carriera. Sono loro i protagonisti: 28 punti, 12 assist e 9 rimbalzi per LeBron James, mentre Wade chiude con 15 ...

VIDEO James-Ciprès vincono la Finale Grand Prix 2018 : riviviamo il programma libero : Vanessa James e Morgan Ciprès hanno trionfato per la prima volta in carriera alle Finali Grand Prix di pattinaggio artistico. I francesi, dopo la tappa di Grenoble macchiata da qualche errore di troppo, hanno alzato prepotentemente l’asticella snocciolando elementi di Grande difficoltà, inaugurando la performance con un buon triplo twist (livello 3) e con due corrette realizzazioni dei salti in parallelo, nello specifico triplo ...