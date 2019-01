Venezuela? Solo l' ultimo tasselloIl Sudamerica diventa trumpiano

Venezuela - il giuramento solitario di Maduro. Alla cerimonia solo 4 presidenti sudamericani su 19. Assente l’Ue : Per la Costituzione, il libertador Simon Bolivar, per Hugo Chavez, i Venezuelani, Dio onnipotente e per costruire il socialismo del XXI secolo: su questo ha giurato a Caracas Nicolas Maduro il 10 gennaio, nell’iniziare il suo secondo contestatissimo mandato come presidente del Venezuela che durerà fino al 2025. La cerimonia si è svolta in un forte clima di tensione per le critiche formulate nei suoi confronti a livello internazionale, ...