Venezuela nel caos. Maduro : non me ne vado - ultimatum ai diplomatici Usa : Tensione alle stelle a Caracas dopo le manifestazioni di piazza e gli eventi che hanno portato il leader dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó a giurare da 'presidente incaricato' del Venezuela in un ...

Gli ultimi sviluppi sul Venezuela e le crepe nel mondo del lavoro in Italia : Che succede oggi in Venezuela, quali sono gli sviluppi (durante la serata Italiana sono attese certamente molte novità, seguitele anche a cena, il Foglio dà molta copertura), mentre è lo stesso presidente Guaido a essere ben presente su Twitter. Che vuol dire per la politica degli Stati Uniti qu

La crisi Venezuelana irrompe nel viaggio del Papa a Panama : Città del Vaticano, 24 gen., askanews, - La scena non potrebbe essere più suggestiva: mentre il corteo delle auto del Papa percorreva la strada che dall'aeroporto alla capitale, poco dopo essere ...

Venezuela - scontri tra polizia e manifestanti anti-Maduro a Caracas. Ong : “13 morti nelle proteste” : Almeno 13 persone sono rimaste uccise nei due giorni di manifestazioni antigovernative a Caracas. Lo rende noto un’ong a difesa dei diritti umani, l’Osservatorio Venezuelano dei conflitti sociali (ovcs), organismo di opposizione al presidente Nicolas Maduro. Le vittime, dovute soprattutto a colpi di arma da fuoco, sono state registrate soprattutto nella capitale ma anche in altre regioni del paese L'articolo Venezuela, scontri tra ...

Venezuela - Maduro : “Colpo di stato - stop rapporti con Usa per appoggio a Guaidó”. Nelle proteste 14 morti e 280 arresti : rapporti diplomatici interrotti con gli Stati Uniti dopo l’appoggio immediato all’autoproclamato presidente Juan Guaidó e la reazione Nelle strade, dove le proteste sono andate avanti per tutto il giorno e si contano 14 morti, oltre a 280 persone arrestate e denunce di incursioni di “colectivos” chavisti Nelle sedi delle opposizioni in alcune città del Paese. Nicolas Maduro non molla e prepara la reazione a quello che ha ...

Venezuela nel caos - 14 morti nelle proteste. Maduro : “Popolo si mobiliti” : Juan Guaido si autoproclama presidente ad interim del Venezuela e scoppia il caos nel Paese. Una decina di persone sono morte nella repressione delle proteste antigovernative svoltesi in vari punti del Paese. Nicolas Maduro chiama alla mobilitazione il popolo “agguerrito e combattente”. Diversi i Paesi che stanno riconoscendo il giovane capo dell'opposizione e leader dell'Assemblea nazionale.Continua a leggere

Venezuela nel caos : Trump e il Canada riconoscono Guaido presidente : Il presidente Usa ha riconosciuto il leader dell'opposizione di Caracas come legittimo capo di Stato e lancia un appello alle altre capitali occidentali per seguire il suo esempio. Appello accolto poco dopo dal Canada e respinto dal Messico

Venezuela nel caos : Trump riconosce il presidente dissidente : Migliaia di persone sono scese in strada a Caracas per contestare Maduro mentre il presidente del Parlamento Venezuelano...

?Venezuela nel caos - Guaido si proclama presidente. Trump lo riconosce per primo : Il Venezuela è nel caos. Juan Guaido, capo dell'Assemblea Nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall'opposizione e dichiarato nei giorni scorsi "illegittimo" dal...

Almeno quattro persone sono morte nelle manifestazioni antigovernative in Venezuela : Da questa mattina decine di migliaia di Venezuelani stanno partecipando alle proteste contro il regime di Nicolás Maduro convocate da Juan Guaidó, eletto due settimane fa a presidente dell’Assemblea Nazionale, il Parlamento controllato dalle opposizioni ma di fatto svuotato di