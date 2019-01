Venezuela | Maduro | ' Via diplomatici Usa entro domenica | follia Trump imporre un

Venezuela nel caos - Maduro : "Non me ne vado" : Maduro è stato accusato in patria e all'estero di presunte violazioni dei diritti umani e per la sua gestione dell'economia. Oltre all'inflazione da record, da tempo il Venezuela è alle prese con ...

Venezuela nel caos. Maduro : non me ne vado - ultimatum ai diplomatici Usa : Tensione alle stelle a Caracas dopo le manifestazioni di piazza e gli eventi che hanno portato il leader dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó a giurare da 'presidente incaricato' del Venezuela in un ...

Venezuela : Salvini - basta regime Maduro : ANSA, - ROMA, 24 GEN - "Sto con il popolo Venezuelano e contro i regimi come quello di Maduro, fondato su violenza, paura e fame. Quanto prima cade, senza ulteriori scontri, meglio è". Lo scrive su ...

Venezuela - GUAID' SI PROCLAMA PRESIDENTE/ Ultime notizie - Cgil e il tweet pro-Maduro : poi arriva la rettifica : VENEZUELA, Guaidò si PROCLAMA PRESIDENTE/ Ultime notizie, il sindacato della Cgil e il "misterioso" tweet pro-Maduro: poi arriva la rettifica

Venezuela - l'esercito è con Maduro : 'In atto un colpo di Stato'. E il mondo si spacca : Usa contro Russia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro: e nel frattempo il mondo si spacca, con gli Usa che ritengono il suo incarico 'illegittimo' mentre Russia, Cina e Turchia si schierano conro le 'interferenze esterne' e si oppongono invece al suo antagonista, il 35enne ...

Venezuela - Maduro : "No a governi extracostituzionali". Putin si schiera con lui : La crisi. Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha dichiarato di non voler accettare che "un qualsiasi Impero ci imponga governi per vie extracostituzionali". In un messaggio sul suo account ...

Venezuela in piazza contro Maduro - il leader dell'opposizione Guaìdo si proclama presidente : Il leader dell'opposizione e presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaìdo, si autoproclama presidente detronizzando Maduro nel giorno che ricorda la fine della dittatura di Perez Jimenez nel 1985. ...

Venezuela : partito libanese Hezbollah condanna 'ingerenze' Usa e sostiene Maduro : ... come afferma Washington, ma di controllare la ricchezza e le capacità del paese e di punire gli Stati per le loro scelte politiche ostili all'egemonia americana nel mondo", ha concluso Hezbollah. , ...

Venezuela : ecco perché il potere di Maduro non è mai stato così a rischio : ... con le sanzioni introdotte dall'amministrazione Trump nell'agosto 2017, Washington ha leso direttamente l'economia Venezuelana limitando l'accesso del governo di Maduro al mercato finanziario ...

Venezuela - la Cgil di Landini «inciampa» sulla mozione pro Maduro : ... con l'uscita di Susanna Camusso , andrà a ricoprire un incarico nel dipartimento di politica internazionale, e di Franco Martini, giunto a fine scadenza. Saranno sostituiti da Emilio Miceli, leader ...

In Venezuela - Guaido’ contro Maduro. E la comunità internazionale si divide : La comunita' internazionale si e' spaccata dopo l'autoproclamazione del leader dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaido', a presidente ad interim del Venezuela, in aperta sfida a Nicolas Maduro. Da una parte, Cina, Russia e Turchia si schierano con il capo dello Stato e condannano le "ingerenze esterne"; dall'altra, Stati Uniti, Europa e diversi Paesi sudamericani appoggiano il presidente del Parlamento e capo dell'opposizione, salutando il suo ...

Venezuela - il Congresso Cgil approva mozione pro-Maduro. Poi arriva la rettifica : «Nessun sostegno» : Maurizio Landini non ha ancora cominciato a fare il segretario generale della Cgil, che già deve affrontare il primo caso di posizionamento politico del suo sindacato, il caso Maduro. Poco fa, infatti,...