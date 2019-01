Venezuela | Maduro | No a governi extracostituzionali Putin si schiera con lui

Venezuela in piazza contro Maduro - il leader dell'opposizione Guaìdo si proclama presidente : Il leader dell'opposizione e presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaìdo, si autoproclama presidente detronizzando Maduro nel giorno che ricorda la fine della dittatura di Perez Jimenez nel 1985. ...

Venezuela : partito libanese Hezbollah condanna 'ingerenze' Usa e sostiene Maduro : ... come afferma Washington, ma di controllare la ricchezza e le capacità del paese e di punire gli Stati per le loro scelte politiche ostili all'egemonia americana nel mondo", ha concluso Hezbollah. , ...

Venezuela : ecco perché il potere di Maduro non è mai stato così a rischio : ... con le sanzioni introdotte dall'amministrazione Trump nell'agosto 2017, Washington ha leso direttamente l'economia Venezuelana limitando l'accesso del governo di Maduro al mercato finanziario ...

In Venezuela - Guaido’ contro Maduro. E la comunità internazionale si divide : La comunita' internazionale si e' spaccata dopo l'autoproclamazione del leader dell'opposizione Venezuelana, Juan Guaido', a presidente ad interim del Venezuela, in aperta sfida a Nicolas Maduro. Da una parte, Cina, Russia e Turchia si schierano con il capo dello Stato e condannano le "ingerenze esterne"; dall'altra, Stati Uniti, Europa e diversi Paesi sudamericani appoggiano il presidente del Parlamento e capo dell'opposizione, salutando il suo ...

Venezuela - l'esercito è con Maduro : 'In atto un colpo di Stato'. E il mondo si spacca : Usa contro Russia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro: e nel frattempo il mondo si spacca, con gli Usa che ritengono il suo incarico 'illegittimo' mentre Russia, Cina e Turchia si schierano conro le 'interferenze esterne' e si oppongono invece al suo antagonista, il 35enne ...

Venezuela - il Congresso Cgil approva mozione pro-Maduro. Poi arriva la rettifica : «Nessun sostegno» : Maurizio Landini non ha ancora cominciato a fare il segretario generale della Cgil, che già deve affrontare il primo caso di posizionamento politico del suo sindacato, il caso Maduro. Poco fa, infatti,...

Venezuela - Instagram ha scelto da che parte stare togliendo la “spunta blu” a Maduro? : Nel caos Venezuelano è finito anche Instagram. A Caracas, dove ieri c’è stata l’autoproclamazione a guida del paese di Juan Guaidó, durante le proteste contrarie alla presidenza del socialista Nicolas Maduro, si stanno verificando violenti scontri e in due giorni ci sono stati 16 morti. In piazza si confronta chi difende il presidente socialista, erede di Hugo Chavez, con chi da anni lo contesta. Sui social, invece, la questione ha assunto ...

Venezuela - l’esercito si schiera con Maduro : “E’ in corso un colpo di Stato” : L’esercito si schiera dalla parte di Nicolas Maduro. L’autoproclamazione di Juan Guaido come presidente del Venezuela è un “colpo di stato“. “Avverto il popolo del Venezuela che un colpo di Stato viene perpetrato contro le istituzioni, contro la democrazia, contro la nostra Costituzione, contro il presidente Nicolas Maduro, nostro presidente legittimo“, ha dichiarato in conferenza stampa il ministro della Difesa ...

Venezuela Cina - Russia e Turchia si schierano con Maduro. L Ue 'Servono elezioni libere' : ... ha detto l'alto Rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. Il più esplicito tra i leader europei nel sostenere l'opposizione Venezuelana è stato il presidente francese Emmanuel ...

Venezuela - il mondo si divide. Usa e Ue con Guaidò - Russia - Cina e Turchia vicini a Maduro : E il mondo si è subito diviso tra chi sostiene l'uno e l'altro presidente. In prima linea al fianco di Guaidò il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ; dall'altra parte, con Maduro, la Russia . ...

Venezuela - la Russia sostiene Maduro contro Guaidó : Dal caos istituzionale sono nati due schieramenti contrapposti: dalla parte dell'autoproclamato presidente anche il Canada, dall'altra (quindi al fianco di Maduro e della Russia) Cuba, Cina e Turchia.

Venezuela - Guaidò e il crepuscolo di Maduro - tra crisi del petrolio e iperinflazione : Il petrolio, va ricordato è il primo asset del Venezuela, che rimane il Paese con le maggiori riserve stimate al mondo. I ricavi petroliferi così scalfiti hanno drasticamente aggravato il quadro ...