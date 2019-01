Venezuela - l'esercito è con Maduro : 'In atto un colpo di Stato'. E il mondo si spacca : Usa contro Russia : In Venezuela continuano le manifestazioni anti Maduro : e nel frattempo il mondo si spacca , con gli Usa che ritengono il suo incarico 'illegittimo' mentre Russia , Cina e Turchia si schierano conro le 'interferenze esterne' e si oppongono invece al suo antagonista, il 35enne ...

Venezuela - l’esercito si schiera con Maduro : “E’ in corso un colpo di Stato” : L’esercito si schiera dalla parte di Nicolas Maduro. L’autoproclamazione di Juan Guaido come presidente del Venezuela è un “colpo di stato“. “Avverto il popolo del Venezuela che un colpo di Stato viene perpetrato contro le istituzioni, contro la democrazia, contro la nostra Costituzione, contro il presidente Nicolas Maduro, nostro presidente legittimo“, ha dichiarato in conferenza stampa il ministro della Difesa ...