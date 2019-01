Venezuela | la Russia sostiene Maduro contro Guaidó

Venezuela - il mondo si divide. Usa e Ue con Guaidò - Russia - Cina e Turchia vicini a Maduro : E il mondo si è subito diviso tra chi sostiene l'uno e l'altro presidente. In prima linea al fianco di Guaidò il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ; dall'altra parte, con Maduro , la Russia . ...

Venezuela - presidente Maduro in Russia per incontro con Putin : "Le restrizioni commerciali e le sanzioni sono una cosa sbagliata" e aggiungono solo "instabilità", ha detto Erdogan in un incontro con rappresentanti dell'economia Venezuelana, facendo un chiaro ...