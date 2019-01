Venezuela | Instagram ha scelto da che parte stare togliendo la “spunta blu” a Maduro?

wired

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Nel caosno è finito anche. A Caracas, dove ieri c’è stata l’autoproclamazione a guida del paese di Juan Guaidó, durante le proteste contrarie alla presidenza del socialista Nicolas, si stanno verificando violenti scontri e in due giorni ci sono stati 16 morti. In piazza si confronta chi difende il presidente socialista, erede di Hugo Chavez, con chi da anni lo contesta. Sui social, invece, la questione ha assunto tutta un’altra dimensione – si direbbe inedita – che ruota attorno al badge blu che verifica i profili dei personaggi più in vista suhas been unverified on IG. Blue check mark … gone https://t.co/924Y1Az1h0— Gabriel Elizondo (@elizondogabriel) January 23, 2019Il nodo del profiloverificato Già dalle prime ore del “golpe” è girata la notizia secondo cui il profilo disu ...