Venezuela | Guaidò si proclama presidente Maduro | colpo di Stato

Guaidó : “Il presidente sono io”. Gli Stati Uniti lo appoggiano. Venezuela con due leader : Due presidenti per il Venezuela con l’opposizione che spera sia la volta buona per porre fine a un governo ormai inviso alla stragrande maggioranza della popolazione. Il parlamento controllato dall’opposizione ha designato il deputato Juan Guaidó come presidente ad interim e questi è stato subito riconosciuto da Donald Trump, seguito a ruota dai go...

Chi è Juan Guaidó - l'autoproclamato presidente del Venezuela che piace agli Usa : È a favore di un'economia di mercato e del federalismo fiscale in Venezuela. È consapevole dei rischi che corre perché Maduro, che ha già esautorato i poteri del parlamento, potrebbe dichiararne le ...

Venezuela : Guaidò si dichiara presidente - Maduro chiama alla mobilitazione : Caracas - Sono almeno 9, le persone morte in Venezuela nella repressione delle proteste antigovernative che si sono svolte ieri in vari punti del paese , secondo un primo bilancio su Twitter dalla ...

Venezuela - leader dell’opposizione Guaidò si dichiara Presidente. E arriva il sostegno anche degli Stati Uniti : "Giuro di assumere formalmente i poteri nazionali dell'esecutivo come presidente ad interim del Venezuela fino alla fine dell'usurpazione, la creazione di un governo di transizione e lo svolgimento di libere elezioni": così il leader dell'opposizione Venezuelana e presidente del Parlamento, Juan Guaidò, ha dato un passo forse decisivo per far crollare il governo di Nicolas Maduro, la cui rielezione ad un secondo mandato è stata ritenuta ...

Venezuela - leader opposizione Guaidò si dichiara Presidente : "Giuro di assumere formalmente i poteri nazionali dell'esecutivo come Presidente ad interim del Venezuela fino alla fine dell'usurpazione, la creazione di un governo di transizione e lo svolgimento di libere elezioni": così il leader dell'opposizione Venezuelana e Presidente del Parlamento, Juan Guaidò, ha dato un passo forse decisivo per far crollare il governo di Nicolas Maduro, la cui rielezione ad un secondo mandato è stata ritenuta ...

Venezuela - Usa e Paesi Sudamerica riconoscono Guaidó presidente. Migliaia in piazza - 9 morti negli scontri : «Sì, se puede». L'urlo di obamiana memoria, quel 'Yes we can' che nel 2008 portò l'ex presidente degli Stati Uniti al trionfo, si leva altissimo su Plaza...

Venezuela - Guaidó si proclama presidente. Usa - Canada e Paesi sudamericani lo riconoscono : Il ministro della Difesa, Vladimir Padrino, ha dichiarato che le forze armate disconoscono Juan Guaidó che si è autoproclamato presidente Economia in ginocchio L'economia del Venezuela è in caduta ...

Venezuela : Trump e i Paesi del Sudamerica riconoscono Guaidó presidente. Maduro : «Colpo di Stato» : Ma stavolta la posta in gioco è assai più alta, per via dei riconoscimenti internazionali, il collasso ormai totale dell'economia e i fermenti nelle forze armate. L'autoproclamazione di Guaidó, ...

Venezuela - Juan Guaidó si autoproclama presidente ad interim. Trump lo riconosce e Maduro : “Ci difenderemo a ogni costo” : Venezuela nel caos. Juan Guaidó, capo dell’assemblea nazionale di Caracas, il parlamento dominato dall’opposizione, si è proclamato presidente ad interim in attesa di nuove elezioni ed è stato immediatamente riconosciuto dagli Stati Uniti e da Luis Almagro, il segretario generale dell’Organizzazione degli Stati americani che riunisce 35 Paesi delle Americhe. Il riconoscimento è arrivato in particolare da Brasile, Perù, Ecuador, Costa Rica, ...

Venezuela nel caos : Trump e il Canada riconoscono Guaido presidente : Il presidente Usa ha riconosciuto il leader dell'opposizione di Caracas come legittimo capo di Stato e lancia un appello alle altre capitali occidentali per seguire il suo esempio. Appello accolto poco dopo dal Canada e respinto dal Messico

Venezuela - Guaidó si proclama presidente. Usa - Canada e Paesi sudamericani lo riconoscono : Sempre più in bilico il regime di Maduro dopo che il leader dell’opposizione si è autoproclamato presidente ed è stato riconosciuto dal governo Usa e da tutti i Governi dell’America latina (con l’eccezione del Messico). Anche il Canada pronto a riconoscere il nuovo presidente. La polizia lancia gas lacrimogeni sulla folla...

Venezuela - Maduro «spodestato» : Trump riconosce Guaidó presidente ad interim. Maduro parla dal balcone : Il capo dell’Assemblea nazionale e leader dell’opposizione Juan Guaidó si è «autoproclamato presidente ad interim» in attesa di nuove elezioni rinnegando di fatto il governo Maduro. Al riconoscimento ufficiale di Trump si sono uniti Canada, Brasile e altri paesi del Sudamerica. Intanto scontri in piazza a Caracas tra polizia e manifestanti

Venezuela - leader opposizione Guaidò si dichiara Presidente : ... sembra più probabile quindi che se i militari decidessero di accettare l'implicita offerta di Guaidò e di ritirare il proprio sostegno a Maduro insisteranno comunque su una soluzione politica alla ...

Juan Guaidó - chi è il deputato che si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela : Classe 1973, figlio della classe media e una laurea in ingegneria. Fino a tre settimane Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, era sconosciuto. Il 5 gennaio è stato eletto presidente del’Assemblea Nazionale, il parlamento dominato dall’opposizione che continua a funzionare malgrado il regime chavista di Nicolas Maduro l’abbia spogliato dalle sue funzioni nel 2017. Guaidó, classe 1983, è riuscito a riportare ...