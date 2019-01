Veneto | le regole di bon-ton nelle scuole dell’assessore Donazzan | “Dare del ‘lei’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Prima regola: dare sempre del “lei” all’insegnante, basta con le interiezioni amicali, che forse rendono più informale la relazione tra professore e studente, ma modificano anche l’istituzionale differenziazione dei ruoli. Seconda regola: vestirsi con decoro, basta con jeans stracciati e pantaloni corti. Terza regola: quando l’insegnante entra in classe ci si deve alzare in piedi. Quarta regola: quando ci si rivolge ai bidelli, chiedendo loro qualcosa, per rispetto bisogna sempre accompagnare la frase con un “per favore”. Quinta regola: i prof non devono frequentare trasmissioni televisive tipo talent, da cui la loro immagine professionale risulterebbe compromessa. Quinta regola: un docente uomo non può vestirsi da donna, e viceversa, una donna non può vestirsi da uomo…Elena, assessoreall’Istruzione, ha sempre avuto la passione per le ...