Vaccino contro diabete giovanile | la profilassi funziona

Meningite fulminante - Benedetta 'Salva grazie al Vaccino'/ Una testimonianza contro i no-vax : Benedetta Rosatello, la studentessa di Padova colpite da Meningite batterica da meningococco, interviene su Facebook:'Sono salva grazie al vaccino'.

Andreotti - Vaccino contro la mediocrità : Il 14 gennaio del 1919 nasceva a Roma Giulio Andreotti, uno dei leader politici che avrebbe caratterizzato la vita politica dell’Italia e dell’Europa nella seconda metà del Novecento. Coincidenza storica e preveggente, quattro giorni dopo la sua nascita, il 18 gennaio 1919 Luigi Sturzo lanciò l’appe

Fernando Aiuti : io e lui avversari per anni ma alleati nell’ultima battaglia contro il Vaccino anti-Aids : Il mio rapporto con Fernando Aiuti è stato estremamente complesso; dalla fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 io ero il presidente della Lila, la Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids, e Aiuti dell’Anlaids, l’Associazione Nazionale di Lotta all’Aids, le due principali associazioni contro quella che era ritenuta la Peste del Secolo. Ci univa l’impegno nella lotta all’Aids e la richiesta che i governi italiani, superando falsi moralismi e ...

Cuba - testato un Vaccino contro il cancro al polmone. I risultati sono eccellenti : Tumori: vaccino Cubano efficace contro il cancro al polmone Cimavax-efg è stato somministrato a circa 5mila pazienti Cubani ed ha dato risultati promettenti contro il tumore al polmone. Da Cuba, paese con uno dei sistemi sanitari pubblici più all’avanguardia del mondo, una buona notizia per i malati di tumore. Circa 5mila pazienti Cubani sono stati trattati con il vaccino terapeutico Cimavax-efg contro il cancro del polmone avanzato con cellule ...

Perché in alcune regioni non si trova il Vaccino contro l'influenza : Le scorte di vaccini stanno finendo. L’allarme è stato lanciato dai medici di base, dagli ambulatori delle Asl e da molte farmacie disseminate in tutto il territorio italiano. A sostenerlo, sulle pagine della Stampa, è il presidente della società italiana di medicina generale (Simg) che mette l’accento su un problema di programmazione e distribuzione dei vaccini: “Non è tanto un problema che le dosi ...

Dal Vaccino contro la rabbia all’Istituto Pasteur. Una storia di coraggio scientifico : (A cura di Maurizio Brunori,professore emerito Università La Sapienza, già Presidente della Classe di Scienze FMN dell'Accademia dei Lincei)Axel Munthe era un eminente neurologo svedese, che esercitava con successo a Vienna, Parigi, Roma - fu anche il medico della regina di Svezia- ma era innamorato di Capri. Raggiunse notorietà internazionale per la pubblicazione della storia di San Michele (1929), un libro autobiografico ...

Aids : parte nel 2019 sperimentazione Vaccino pediatrico contro Hiv : Roma, 30 nov., askanews, - Partirà nel 2019, in 3 diversi continenti, la seconda sperimentazione del primo vaccino terapeutico pediatrico contro l'HIV, sviluppato dall'Ospedale pediatrico Bambino Gesù ...