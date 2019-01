Vacca critica Gemitaiz | poi accusa Mondo Marcio di trattare male i fan VIDEO

Blastingnews

: RT @vincepricolo: @MacheteMartello @PMO_W Con quasi sei anni di parlamento e molti mesi di governo alle spalle, i grillini non hanno più at… - lucio_funk : RT @vincepricolo: @MacheteMartello @PMO_W Con quasi sei anni di parlamento e molti mesi di governo alle spalle, i grillini non hanno più at… - vincepricolo : @MacheteMartello @PMO_W Con quasi sei anni di parlamento e molti mesi di governo alle spalle, i grillini non hanno… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Durante una recente intervista concessa agli Arcade Boyz,ha utilizzato parole tutt'altro che lusinghiere nei confronti di due suoi noti colleghi, ovvero. Se per quanto riguarda il primo nome non c'è da stupirsi, dato che già la scorsa estateavevano aspramente discusso pubblicamente, dando vita ad un classico social-dissing, capace di catalizzare l'attenzione del rap-web per qualche giorno a cavallo tra agosto e settembre 2018, le critiche a, rapper con il qualeha più volte collaborato in passato, arrivano invece come un fulmine a ciel sereno.Le critiche diAttorno al minuto 10:30 della lunghissima intervista concessa al noto duo di youtuber,ha iniziato a manifestare perplessità relativamente ad alcune caratteristiche tecniche dei mixtape di. Il rapper romano infatti è solito ...