Una Vita | spoiler | Blanca sospetta di essere incinta | Elvira vuole vendicarsi di Simon

Anticipazioni Una Vita : puntate dal 27 gennaio all’1 febbraio : Una Vita, Anticipazioni prossima settimana: Blanca aiuta Olga Nelle puntate della prossima settimana di Una Vita, Blanca finirà per aiutare Olga. La ragazza dirà a tutti che ad accoltellare Ursula è stata una ladra e incontrerà poi la sorella per comprendere le sue ragioni. Olga racconterà di essere stata abbandonata dalla madre nel bosco, quando aveva cinque anni, e di essere cresciuta con un patrigno, Tomas, che ha usato violenza su di lei. ...

Spoiler Una Vita : Olga passa la notte insieme a Diego per far soffrire Blanca : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, da tanti anni protagonista dei pomeriggi degli italiani. Le anticipazioni delle prossime puntate, si soffermano su Olga, interpretata dall'attrice Sara Sierra. La ragazza, infatti, riceverà l'ordine dalla madre di sedurre Diego al fine di far soffrire Blanca. Una Vita, anticipazioni: Olga dovrà sedurre Diego Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) tornerà ad ...

Trame Una Vita : Diego e Arturo rischiano di morire - Samuel vuole divorziare da Blanca : Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni della telenovela Una Vita ambientata nel piccolo e lussuoso quartiere di Acacias 38. Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE nel dicembre 2017, ma che il pubblico italiano avrà modo di vedere soltanto tra qualche mese per via della differenza di diffusione, Diego Alday e il colonnello Arturo Valverde saranno in pericolo di Vita per motivi diversi. Il secondogenito di ...

Anticipazioni Una Vita : Olga Dicenta e Diego Alday fanno l’amore : Lo sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” scritto da Aurora Guerra non smette di stupire. Le Anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset i prossimi mesi, ci dicono che la malvagia Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) darà una svolta nelle vicende ambientate ad Acacias 38, provocando tanta sofferenza alla primogenita. In particolare Olga (Sara Sierra) a causa della madre si avvicinerà all'uomo che continua ...

Trame Una Vita : Felipe lascia intendere a Celia di avere delle amanti per proteggerla : Celia e Felipe Alvarez Hermoso torneranno ad essere al centro delle vicende relative alle prossime puntate di "Una Vita", attese per il mese di marzo su Canale 5. Dalle anticipazioni si apprende che il legale farà intendere alla consorte di avere altre donne per fare in modo che si allontani da lui e, di conseguenza, preservandola da alcune minacce ricevute dall'uomo. Una Vita anticipazioni: Felipe difenderà Antonito in tribunale Tutto inizierà ...

Una Vita anticipazioni : DIEGO fa l’amore con… OLGA!!! : La perfidia di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) caratterizzerà le puntate italiane di Una Vita in onda su Canale 5 nei prossimi mesi: dopo aver appreso che la figlia Olga (Sara Sierra) è stata violentata in continuazione dal “patrigno” Tomas quando era soltanto una ragazzina, la dark lady darà infatti inizio ad un terribile piano per ferire – senza alcuna ragione – la povera Blanca (Elena Gonzalez). Dando uno sguardo ...

Una Vita - anticipazioni fino al 1 febbraio : Arturo scopre la tresca tra Elvira e Simon : Una vita, la soap spagnola di Aurora Guerra entrerà sempre più nel vivo con le nuove puntate. Le anticipazioni inerenti alle puntate in onda dal 27 gennaio al 1 febbraio, rivelano che Arturo scoprirà la tresca tra Elvira e Simon ed umilierà sua figlia. Maria Luisa nel tentativo di separare Lolita e Antonito ingannerà quest'ultimo facendogli credere che il padre voglia offrirgli un lavoro all'estero. Rosina deciderà di annunciare la sua ...

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019: Carmen cerca di ribellarsi a Ursula e minaccia di confessare alla polizia l’omicidio di Merino, ma la Dicenta le ricorda che, se lei non resterà al suo posto, gliela farà pagare. Simon si accorge che Adela si è inflitta delle ferite sulla schiena, così decide di rinunciare al suo amore con Elvira e di cominciare a comportarsi da marito devoto… Ramon benedice ...

Una Vita Anticipazioni 24 gennaio 2019 : Simon lascia Elvira : Il Gayarre, accortosi delle ferite che si è inflitta Adela, rompe la sua relazione con la Valverde, promettendo di diventare un marito fedele.

Anticipazioni Una Vita : Felipe fa credere a Celia di averla tradita di nuovo : Gli avvenimenti nelle vicende della soap opera di origini iberiche “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più interessanti. Arriva una brutta notizia per il pubblico italiano riguardante le puntate che dovrebbero andare in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo. Le Anticipazioni svelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si metterà nei guai all’insaputa della moglie, per difendere Antonito ...