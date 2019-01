Ue Moscovici | con l' Italia lavoreremo per evitare sanzioni

Moscovici : scontro con Francia è assurdo : 8.40 "Sono costernato dal clima in cui si muovono le relazioni franco-italiane", Paesi che "non possono non intendersi. Cercare un conflitto è assurdo e irresponsabile". Così il commissario europeo agli Affari economici, Moscovici, parla su La Stampa delle polemiche dei giorni scorsi. "Un allontanamento fra Italia e Francia è assurdo.Roma non deve isolarsi,ha diritto a un ruolo importante nel gioco europeo,cosa che passa per forza attraverso ...

Migranti - Moscovici si schiera con Macron : “Il governo italiano ostile” : Pierre Moscovici corre subito a difendere Emmanuel Macron. Il commissario agli Affari economici, che Le Figaro dà in pole position per prendersi la poltrona più alta della Corte dei Conti francese una volta terminato l’incarico a Bruxelles (leggi qui), si è immediatamente schierato contro le dichiarazioni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla Francia e i suoi interessi nel continente africano. “Sono ostili”, ha tuonato al suo ...

Moscovici difende accordo Ue con Italia - dubbi solo da Olanda : Bruxelles, 22 gen., askanews, - Il commissario Ue agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ha difeso con forza, oggi a Bruxelles, l'accordo fra la Commissione europea a il governo ...

Moscovici difende accordo Ue con Italia - dubbi solo da Olanda : Bruxelles, 22 gen., askanews, - Il commissario Ue agli Affari economici e finanziari, Pierre Moscovici, ha difeso con forza, oggi a Bruxelles, l'accordo fra la Commissione europea a il governo ...

Di Maio : «La Francia sfrutta l’Africa». Parigi convoca l’ambasciatrice italiana. Ira anche di Moscovici : Il vicepremier: «La Francia stampa il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i migranti a Marsiglia». La replica: «Parole ostili e senza motivo»

Scontro Francia-Italia - Moscovici : “Da Di Maio frasi irresponsabili - conflitto privo di senso” : Dopo la convocazione dell'ambasciatrice italiana al ministero degli Esteri francese, sullo Scontro diplomatico è intervenuto anche Pierre Moscovici: "La qualità delle relazioni tra la Francia e l'Italia è importante. Mi auguro che si possa presto superare questa fase conflittuale che trovo negativa e priva di senso. Le provocazioni di solito squalificano chi le fa"Continua a leggere

Parigi convoca l'ambasciatore italiano"Da Di Maio osservazioni inaccettabili"Moscovici : parole da irresponsabile : Il Pd: "Qualcuno deve far capire a Di Maio che non è più un ragazzo che sta sui tetti di Montecitorio ma un vicepremier".

L'Ue si schiera con la Francia. Moscovici a Di Maio : "Parole irresponsabili" : Lo scontro tra Italia e Francia si allarga anche all'Europa. Il Vecchio Continente torna a dividersi sul tema migranti (le elezioni sono alle porte) e la Commissione Ue si schiera al fianco di Macron. Dopo le accuse di Luigi Di Maio a Parigi sulla "colonizzazione" dell'Africa a causa del franco CFA, Pierre Moscovici prende le parti dei connazionali e definisce le parole del vicepremier grillino "vuote e irresponsabili". Innanzitutto la cronaca ...

Pierre Moscovici demolisce Di Maio e Di Battista : "Frasi dal contenuto vuoto o irresponsabile" : Dovrebbe essere "europeisticamente" imparziale, ma ormai (come nel caso degli sconfinamenti della gendarmerie su suolo italiano) abbiamo capito come il commissario Ue Pierre Moscovici parteggi sempre e comunque per la Francia, soprattutto se può prendersela con les italiens. Così, non poteva certo t

Parigi : «Sull’Africa Di Maio inaccettabile» Anche Moscovici si schiera contro l’Italia : Il vicepremier: «La Francia stampa il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i migranti a Marsiglia». La replica: «Parole ostili e senza motivo»

Moscovici : Carige - Mps?Contatti Ue-Italia : 18.35 La Commissione europea è in contatto con le autorità italiane riguardo alla situazione di Carige e di Mps, ma non ha affrontato la questione oggi durante il Collegio dei commissari. Lo ha precisato il commissario Ue agli Affari economici, Moscovici. "Siamo in contatto con autorità italiane, ma non ne abbiamo parlato oggi", ha detto.

MANOVRA È LEGGE - FIRMA DI MATTARELLA AL QUIRINALE/ Ultime notizie - Moscovici : "vigileremo sui conti" : MANOVRA, ok definitivo alla Camera: è LEGGE. MATTARELLA la FIRMA al QUIRINALE. Conte e Tria: 'quella che tutti abbiamo voluto'. Di Maio 'soddisfatto'

Manovra - Moscovici avverte : "La seguiremo con attenzione" : La Manovra è diventata legge. Di fatto dopo mesi di trattative con Bruxelles e di aggiustamenti del rapporto deficit/Pil passato dal 2,4 per cento al 2,04, la legge di Bilancio ha ottenuto dal parlamento il semaforo verde. Le polemiche e le tensioni hanno accompagnato tutto l'iter parlamentare della legge di Bilancio. Di fatto Forza Italia e Pd hanno duramente contestato i prvvedimenti del governo. Gli azzurri hanno puntato il dito contro ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : 'Moscovici - vieni in Senato a spiegarci' : Che si tratti del premier Giuseppe Conte ? Del ministro dell'Economia Giovani Tria? O di quello 'ombra' ravveduto sulla via dell'Unione europea, Paolo Savona ? No, peggio. Molto peggio. Il ...