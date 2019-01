Trivelle | trovato l' accordo su canoni per 25 volte concessioni

Lega e M5s hanno trovato l'accordo sulle Trivelle : Lega e M5s hanno trovato un compromesso sulle trivellazioni in mare dopo le minacce di dimissioni del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. L'intesa prevede una sospensione delle ricerche in mare di ...

Lega e M5s hanno trovato l'accordo sulle Trivelle : Lega e M5s hanno trovato un compromesso sulle trivellazioni in mare dopo le minacce di dimissioni del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. L'intesa prevede una sospensione delle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi e un aumento dei canoni di concessione pari a 25 volte (la precedente bozza indicava un aumento pari a 35 volte). Con queste modifiche l'emendamento nel decreto semplificazioni dovrebbe riprendere il suo percorso ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle Trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle Trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Trivelle - trovato l'accordo tra M5s e Lega | Stop di 18 mesi e canoni aumentati : Si sblocca lo stallo che mercoledì aveva portato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a minacciare le dimissioni

Trivelle - trovato l'accordo. Lega irritata per partito del "no" : ...all'accordo M5s-Lega sul nodo Trivelle "sono salvi i posti di lavoro" ed è "garantita - fanno notare fonti leghiste - la continuità di estrazione e rinnovo concessioni in proroga ma a la politica del ...

Trivelle - nella notte trovato l'accordo tra Lega e M5S : Al che il sottosegretario leghista all'Economia, Massimo Garavaglia aveva replicato che "lo stallo" sulle Trivelle "va risolto politicamente: deciderà il Parlamento". Trivelle, nuovo scontro M5S-Lega.

Trivelle - trovato accordo M5s-Lega. Domani ok Senato a dl semplificazioni : ... perfettamente in linea con gli obiettivi che sono nel contratto di Governo, cioè decarbonizzare, defossilizzare e investire sulle energie rinnovabili, coerentemente con i principi di un'economia ...

Trivelle - trovato l'accordo tra M5s e Lega | Stop di 18 mesi e canoni aumentati : Si sblocca lo stallo che mercoledì aveva portato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a minacciare le dimissioni

Trivelle - trovato accordo M5s-Lega. Domani ok Senato a dl semplificazioni : ... perfettamente in linea con gli obiettivi che sono nel contratto di Governo, cioè decarbonizzare, defossilizzare e investire sulle energie rinnovabili, coerentemente con i principi di un'economia ...