Trivelle | Ministro Costa | “Moratoria e aumento dei canoni un passo avanti”

Dl Semplificazioni : il ministro dell'Ambiente Sergio Costa pronto a dimettersi se passa il sì alle Trivelle : Dopo Tav, Tap e inceneritori, un altro scontro al calor bianco sta investendo i due partiti di governo: uno da una parte e uno dall'altra, questa volta, sulle trivelle nel Mar Adriatico. La Lega, ovviamente, è perchè nel decreto Semplificazioni, su cui stanno lavorando la commissione Affari costituz

Trivelle - il ministro all’Ambiente Costa : “Io non firmo per l’ok. Mi sfiduciano? Torno a fare il generale” : “Sono per il no alle Trivelle, le Trivelle passano per la valutazione di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri, lo dico con franchezza”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenendo a un evento a Pescara con il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo per il M5s alle elezioni del 10 febbraio prossimo, Sara Marcozzi. Costa lo ha detto ...

Ambiente - Ministro Costa : legge “Salva Mare” in arrivo in CdM - “sì alle alternative alle Trivelle” : La presentazione del decreto Salva Mare “arriverà al più presto. Abbiamo chiuso l’esame tecnico davanti all’ufficio della Presidenza del Consiglio e abbiamo avuto il semaforo verde, per cui può andare in Consiglio dei Ministri. Adesso ci sono i tempi tecnici, poi approderà alla sede parlamentare e si aprirà il dibattito“: lo ha dichiarato a Sky TG24 il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “È un obiettivo ...

Energia - Ministro Costa : “Chi parla di Trivelle vive nel passato” : “Chi dice che lo sviluppo deve passare per le trivelle vive nel passato e non guarda al futuro. Noi stiamo lavorando per una transizione ecologica grazie alla quale si realizzeranno anche migliaia di nuovi posti di lavoro“: lo ha scritto in un post su Facebook il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. L'articolo Energia, Ministro Costa: “Chi parla di trivelle vive nel passato” sembra essere il primo su Meteo Web.

Trivelle - Lega 'Sbagliato stop - Paese deve andare avanti'. Pd 'Si metta d accordo con il ministro Costa' : Cronaca Trivelle in mare, così il governo ha ignorato il 'no' della Puglia. I Verdi: "Andremo in procura"