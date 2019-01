Trivelle | Costa | Nessun passo indietro | tra 18 mesi vediamo

Caso Trivelle scuote governo : ministro Costa minaccia dimissioni : A rispondere a stretto giro al ministro Costa il l viceministro per l'Economia, il leghista Massimo Garavaglia. Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui visto che ci sono 'atti ...

Trivelle - Ministro Costa : “Moratoria e aumento dei canoni un passo avanti” : “Sono uomo semplice, step by step. L’importante e’ che abbiamo iniziato un percorso con lo stile rigoroso di tutelare l’ambiente, la moratoria e’ gia’ un bel passaggio“: lo ha dichiarato il Ministro dell’ambiente Sergio Costa, in riferimento all’intesa sulle Trivelle raggiunta in CdM. Aver aumentato i canoni “di 25 volte non e’ poco, considerando che le royalties per le estrazioni ...

Trivelle - Costa : “Moratoria compromesso al ribasso? No - è un primo passo. L’accordo? Nella notte - io dormivo…” : Aveva minacciato le dimissioni sul caso Trivelle, nel mezzo di uno scontro con la Lega, dopo gli attriti già scoppiati sul caso delle nomine sui parchi. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva rilanciato: “Io sono per il no alle Trivelle. Io non le firmo, mi sfiducino”. Poi, Nella notte, l’intesa tra M5s e Lega. Di fatto, un compromesso, con lo stop per 18 mesi alla ricerca degli idrocarburi e l’aumento ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle Trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Trivelle - Lega e 5 Stelle trovano un’intesa : stop di 18 mesi e canoni aumentati. Costa : “Primo passo verso il no”video : L’accordo raggiunto dopo una notte di mediazioni. I canoni saranno aumentati di 25 volte (non di 35 come chiedeva il Movimento)

Dl Semplificazioni : il ministro dell'Ambiente Sergio Costa pronto a dimettersi se passa il sì alle Trivelle : Dopo Tav, Tap e inceneritori, un altro scontro al calor bianco sta investendo i due partiti di governo: uno da una parte e uno dall'altra, questa volta, sulle trivelle nel Mar Adriatico. La Lega, ovviamente, è perchè nel decreto Semplificazioni, su cui stanno lavorando la commissione Affari costituz

Trivelle - caos nel governo Costa : pronto a dimettermi. Dl semplificazioni in bilico : Ma i tecnici dell'economia, nella loro relazione, hanno sottolineato il rischio di richieste di risarcimento o indennizzo per gli operatori colpiti dagli effetti della moratoria che potrebbero ...

Nodo Trivelle resta - ancora rinvii Dl Semplificazioni. Costa : “Mi sfiduciano? Torno a fare il generale dei Carabinieri” : Il Nodo trivelle rallenta l'iter del decreto Semplificazioni, e torna ad agitare i rapporti tra gli azionisti di governo. All'interno della maggioranza non e' ancora stata trovata, infatti, un'intesa su autorizzazioni e canoni e questo ha comportato una serie di sospensioni e rinvii in Senato, fino al nulla di fatto registrato in serata. Le posizioni "restano distanti" e la trattativa e' stata "sospesa" almeno fino a domattina, quando si ...

Trivelle - Costa dice no : tensione di governo - : A replicare al ministro attraverso l'Adnkronos, è il viceministro per l'Economia, il leghista : sulle trivellazioni 'Costa deve fare il ministro, non quello che vuole lui' visto che ci sono 'atti ...

Trivelle - scontro M5s-Lega. Costa : 'non firmo' e minaccia le dimissioni. Slitta il dl Semplificazioni : A stretto giro arriva la replica di Massimo Garavaglia, sottosegretario leghista all'Economia: non è lui che decide. "Bisogna distinguere il piano: c'è un piano politico e un piano tecnico. Se il ...

Trivelle - il ministro grillino Costa minaccia le dimissioni : 'Torno a fare il generale dei carabinieri' : Il rischio, secondo il sottosegretario all'Economia Massimo Garavaglia, è di perdere anche posti di lavoro: 'Il Parlamento sovrano. Il problema vero è l'aumento sproporzionato dei canoni che può ...