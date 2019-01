Trivelle | accordo Lega-M5s | moratoria di 18 mesi e canoni aumentati di 25 volte

Trivelle - Costa : “Moratoria compromesso al ribasso? No - è un primo passo. L’accordo? Nella notte - io dormivo…” : Aveva minacciato le dimissioni sul caso Trivelle, nel mezzo di uno scontro con la Lega, dopo gli attriti già scoppiati sul caso delle nomine sui parchi. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva rilanciato: “Io sono per il no alle Trivelle. Io non le firmo, mi sfiducino”. Poi, Nella notte, l’intesa tra M5s e Lega. Di fatto, un compromesso, con lo stop per 18 mesi alla ricerca degli idrocarburi e l’aumento ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle Trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Trivelle - Lega e M5S trovano un accordo : ecco cosa hanno deciso : 'La politica del 'no a tutto' non fa bene al paese', si rimarca dal partito di Matteo Salvini. Mercoledì 23 gennaio, Costa aveva affermato: 'Non firmo e non firmerò autorizzazioni a trivellare il ...

Trivelle - trovato l'accordo tra M5s e Lega | Stop di 18 mesi e canoni aumentati : Si sblocca lo stallo che mercoledì aveva portato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a minacciare le dimissioni

Trivelle - accordo M5s-Lega : stop di 18 mesi - aumento dei canoni legato alla produzione : L'intesa arriva al termine di un negoziato non privo di tensioni. L'aumento dei canoni dovrebbe essere legato ai quantitativi di produzione in modo tale da salvaguardare i piccoli giacimenti. Dovrebbe essere fissato a 18 mesi il termine per adottare il Piano delle aree idonnee alle “trivellazioni”. Ma nel contempo resterebbe ancora in piedi il riferimento a un termine massimo di 24 mesi per la moratoria di autorizzazioni e ...

Trivelle - trovato l'accordo. Lega irritata per partito del "no" : ...all'accordo M5s-Lega sul nodo Trivelle "sono salvi i posti di lavoro" ed è "garantita - fanno notare fonti leghiste - la continuità di estrazione e rinnovo concessioni in proroga ma a la politica del ...

Trivelle - nella notte trovato l'accordo tra Lega e M5S : Al che il sottosegretario leghista all'Economia, Massimo Garavaglia aveva replicato che "lo stallo" sulle Trivelle "va risolto politicamente: deciderà il Parlamento". Trivelle, nuovo scontro M5S-Lega.

Trivelle - accordo raggiunto tra Lega e M5S : stop per 18 mesi a ricerche di petrolio : accordo raggiunto tra Lega e M5S sulle trivellazioni. Lega soddisfatta: "Salvi i posti di lavoro e garantita la continuità di estrazione e rinnovo concessioni in proroga". Secondo fonti parlamentari i canoni per le concessioni aumentano di 25 volte, ma l'incremento sarebbe ridotto rispetto alla richiesta iniziale del M5S.Continua a leggere

Senato - Trivelle : accordo raggiunto : A Costa aveva replicato il sottosegretario leghista all'Economia, Massimo Garavaglia . 'Bisogna distinguere il piano: c'è un piano politico e un piano tecnico. Se il Parlamento politicamente prende ...

Trivelle - raggiunto l'accordo tra Lega e M5s - : Il presidente della commissione Lavori pubblici del Senato , M5s, fa sapere che il nodo, inserito nel dl Semplificazioni, è sciolto. Fonti del Carroccio: da parte del Movimento c'è stata un'apertura ...

Trivelle - trovato accordo M5s-Lega. Domani ok Senato a dl semplificazioni : ... perfettamente in linea con gli obiettivi che sono nel contratto di Governo, cioè decarbonizzare, defossilizzare e investire sulle energie rinnovabili, coerentemente con i principi di un'economia ...

