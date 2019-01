Trattato di Aquisgrana e crisi diplomatica | una nuova Europa senza Italia?

Firmato ad Aquisgrana il nuovo Trattato Parigi-Berlino : verso un esercito franco-tedesco : Il trattato mira a rafforzare le relazioni bilaterali fra i due Paesi portandole a un "livello superiore" e completerà quello del 1963. Il documento prevede maggiore collaborazione politica, economica ...

Firmato il Trattato di Aquisgrana : nasce il nuovo asse Francia-Germania per l'Europa : Il 22 gennaio 2019, esattamente 56 anni dopo la firma del Patto dell'Eliseo tra Charles De Gaulle e Konrad Adenauer, il Presidente francese Emmanuel Macron e il Cancelliere tedesco Angela Merkel hanno sottoscritto il Patto di Aquisgrana 2019. L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra i due Paesi, sia a livello bilaterale che in relazione al Governo dell'Europa. In particolare nei settori della difesa e della politica ...

Lancini contro il Trattato di Aquisgrana : "È contro l'Italia" : Non si placano le polemiche attorno al Trattato siglato oggi da Angela Merkel e Emmanuel Macron che, di fatto, rafforza l'asse franco-tedesco e penalizza il resto dell'Europa. Un patto firmato ...

Meloni : "Il Trattato di Aquisgrana è una dichiarazione di guerra all'Italia" : La Meloni spiega così la propria posizione: 'Con l'uscita della Gran Bretagna dalla UE, Francia e Germania compiono un atto ostile contro la terza economia europea: l'Italia. Juncker benedice quest'...

Nuovo Trattato franco-tedesco - Macron e Merkel contro la minaccia dei nazionalismi. I due leader contestati a Aquisgrana : Angela Merkel e Emmanuel Macron hanno firmato il Nuovo trattato franco-tedesco di Aquisgrana che rilancia l'amicizia e la collaborazione bilaterale. La firma del trattato arriva a corroborare la collaborazione fra i due Paesi partner a 56 anni dall'accordo fra De Gaulle e Adenauer nello stesso giorno del 1963. Prima dei due leader, il trattato è stato firmato dai ministri degli Esteri di Francia e Germania. Si tratta di un evento di cruciale ...

Aquisgrana - Merkel e Macron : "Trattato contro i populisti" : Ad Aquisgrana Angela Merkel e Emmanuel Macron rafforzano l'asse franco-tedesco. Un nuovo trattato di cooperazione che non è solamente politico - la Cancelliera ha parlato di un'alleanza contro i populisti e i nazionalisti - ma anche militare in quanto preludio a un esercito europeo, con lo sviluppo di una "cultura militare e di una industria comune degli armamenti". A tal proposito, il presidente francese ha detto: "Il nostro comune obiettivo ...

Asse Parigi-Berlino : cos'è il Trattato di Aquisgrana. Che la Lega contesta " : La politica di sviluppo nei confronti dell'Africa o la politica climatica sono indicati come obiettivi comuni. I due Paesi puntano a 'progetti congiunti' in materia di 'transizione energetica'. ...

Trattato di Aquisgrana - fischi e urla all'arrivo di Merkel e Macron : Al loro arrivo, davanti alla sede del Municipio, soltanto grida e contestazioni. Probabilmente anche da parte di una delegazione di Gilet gialli. Erano in diverse decine a fischiare i due leader europei. Che, oggi, 56 anni dopo quel 22 gennaio 1963, hanno firmato il Trattato di Aquisgrana, che ripropone l'amicizia tra il Paese di Angela Merkel e quello di Emmanuel Macron.Ed è proprio nelle prossime ore, infatti, che Francia e Germania sigleranno ...

Trattato di Aquisgrana - Merkel e Macron : “Insieme di fronte a populismo”. Tusk : “Non sia un’alternativa a dialogo l’Ue” : Una “nuova tappa”, un “nuovo capitolo” che porterà Francia e Germania ad andare avanti “mano nella mano” di fronte ai “nazionalismi che minacciano l’Europa”. Angela Merkel ed Emmanuel Macron festeggiano così la firma del Trattato di Aquisgrana che rinsalda l’asse franco-tedesco con una serie di progetti che spaziano dalle politiche energetiche ad impegni reciproci in caso di attacco ...

Fischi e urla sul rinsaldato asse franco-tedesco. Proteste alla firma del Trattato di Aquisgrana tra Merkel e Macron : La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dato il benvenuto ad Aquisgrana agli ospiti della cerimonia della firma del trattato che rilancia l'amicizia franco-tedesca e corrobora la collaborazione fra i due partner.Durante i saluti, sullo sfondo, si sono levati Fischi e urla di protesta di una manifestazione di piazza.Merkel ed Emmanuel Macron firmeranno oggi il trattato che rilancia quello dell'Eliseo, firmato da Charles De Gaulle e Konrad ...