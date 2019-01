Trapianto riuscito | Alex viene dimesso

Alex - il Trapianto è riuscito : il bimbo sta per essere dimesso dal Bambin Gesù : A distanza di un mese dall'intervento al piccolo Alessandro Maria Montresor, Alex , affetto da una malattia genetica rara, il trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore cui è...

Alessandro Maria Montresor - riuscito il Trapianto su bimbo : dimesso dal Bambin Gesù in buone condizioni : A distanza di un mese dall’intervento al piccolo Alessandro Maria Montresor , Alex, affetto da una malattia genetica rara, il trapianto di cellule staminali emopoietiche da genitore cui è stato sottoposto “è riuscito ”: il percorso trapianto logico, infatti, “può dirsi concluso positivamente” ed Alex è “in buone condizioni di salute” e lascerà l’Ospedale nelle prossime ore. Le cellule del padre, manipolate e ...

