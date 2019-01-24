Traffico Roma del 24-01-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 24-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA RUBRA , , SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA . RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO PER CHI SI DVEVE IMMERTTERE SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD TRA SETTEBAGNI ED IL ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 24 GENNAIO 2019 ORE 07.50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ ACI… GROSSI DISAGI QUESTA MATTINA NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA , IN DIREZIONE DEL CENTRO, SI SONO FORMATE A PARTIRE DA PRIMA PORTA . RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO PER CHI SI DVEVE IMMERTTERE SULLA FLAMINIA E SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA SUBITO DOPO IL GRA, IN DIREZIONE DEL CENTRO, SI SONO FORMATE CODE SUL VIADOTTO DEL GIUBILEO DEL 2000 A PARTIRE DA PRIMA PORTA E SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL GRA NEI PRESSI DEGLI SVINCOLI PER QUESTA CONSOLARE, DA CASTEL GIUBILEO IN ESTERNA E DALLA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 19:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTA DIFFICILE LA CIRCOLAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL RACCORDO ANULARE. CI SONO LUNGHE CODE IN USCITA DA Roma. TANGENZIALE TRAFFICATA IN PIÙ TRATTI E ANCHE CON UN INCIDENTE. SI TRATTA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA VERSO LA SALARIA. SI PROCEDE IN CODA. ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SACROFANO. SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD-EST, UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA; CI SONO INCOLONNAMENTI. ALTRI INCIDENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 18:20SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, IN QUESTO TRATTO ANCHE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE.. SULLA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 18:20SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CI SONO RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA, IN QUESTO TRATTO ANCHE PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE.. SULLA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SACROFANO. SUL RACCORDO ANULARE, NELLA ZONA NORD-EST, UN INCIDENTE PROVOCA RIPERCUSSIONI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA; CI SONO INCOLONNAMENTI. ALTRI INCIDENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico E DISAGI SULLE PRINCIPALI STRADE. A COMPLICARE GLI SPOSTAMENTI ANCHE LA PIOGGIA. PARTIAMO DALLA ZONA NORD: CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DI GROTTAROSSA, E DOPO IL RACCORDO, FILE DA PRIMA PORTA A SACROFANO. LUNGHE CODE SULLA VIA SALARIA TRA LA TANGENZIALE E IL ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico AL MOMENTO PENALIZZATO DALLA PIOGGIA MA ANCHE DAGLI INCIDENTI. DUE GLI INCIDENTI SUL RACCORDO ANULARE, TUTT’E DUE IN CARREGGIATA ESTERNA: IL PRIMO INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA IN DIREZIONE FIUMICINO, IL SECONDO INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico TRA ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA. DISAGI SOPRATTUTTO IN USCITA DA Roma, QUINDI IN DIREZIONE LA STORTA AL TIBURTINO, IN VIA DEI DURANTINI, UN INCIDENTE POTREBBE ANCORA RALLENTARE IL Traffico. INCIDENTE ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RIPERCUSSIONI SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA GIUSTINIANA. SI PROCEDE IN CODA. DISAGI SOPRATTUTTO IN USCITA DA Roma, QUINDI IN DIREZIONE LA STORTA AL TIBURTINO, IN VIA DEI DURANTINI, UN INCIDENTE POTREBBE ANCORA RALLENTARE IL Traffico. INCIDENTE ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 13.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA CLELIA GAROFOLINI CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR A PARTIRE DA VIA DEL CAPPELLACCIO SUL RESTO DELLA CITT’ LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE, COMPRESO IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 13.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIALE DEI COLLI PORTUENSI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INCROCIO CON VIA CLELIA GAROFOLINI CODE POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE EUR A PARTIRE DA VIA DEL CAPPELLACCIO SUL RESTO DELLA CITT’ LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE, COMPRESO IL RACCORDO ...
Traffico Roma del 23-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 2019 ORE 11.20 MAVE DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… I PROBLEMI AL MOMENTO SI CONCENTRANO MAGGIORMENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO , ALL’ALTEZZA DELLA GARBATELLA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE E’ TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA CORSIA LATERALE DIREZIONE EUR TRA VIA CAPITAN BAVASTRO E VIA GIOVANNI GENOCCHI , INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI AL Traffico SULLE ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 09 | 00
Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 ORE 08.50 MAX MAR CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI QUESTA MATTINA ...
Traffico Roma del 24-01-2019 ore 09:00 (Di giovedì 24 gennaio 2019) Roma INFOMOBILITÀ GIOVEDI’ 24 GENNAIO 2019 ORE 08.50 MAX MAR CI SONO ANCORA GROSSI PROBLEMI QUESTA MATTINA NEL QUADRANTE NORD DELLA CAPITALE ACAUSA DI UNO SMOTTAMENTO AVVENUTO SULLA VIA FLAMINIA ALL’ATEZZA DEL CENTRO RAI SAXA RUBRA ,ISTITUITA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. SI SONO FORMATE LUNGHE CODE A PARTIRE DA PRIMA PORTA . RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO PER CHI SI DVEVE IMMERTTERE SULLA FLAMINIA TRAFFICATA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD CI SONO AUTO IN FILA TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO E SUL RACCORDO CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E A24 , PROSEGUENDO SI STA IN CODA TRA IL BIVIO PER LA Roma NAPOLI E LA VIA ARDEATINA. CODE ANCHE IN ESTERNA PER UN CANTIERE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA PONTINA. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA PRENESTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA GIUSEPPE CANDIANI IN PROGRAMMA QUESTA MATTINA A PARTIRE ...
romadailynews
JJesus_Official : @OfficialASRoma Sempre con voi!!! Forza Roma!!! (Anche a costo di trovare un po’ di traffico) ?????? #JJLupo… - vilmamoronese : Traffico illecito di #rifiuti grazie all'Antimafia oggi sono stati eseguiti 15 arresti(6 in carcere e 9 ai domicili… - fattoquotidiano : Roghi tossici e traffico di rifiuti a Roma. Autodemolitori e rom soci in affari: “Fingevano furti per rivendere i p… -
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