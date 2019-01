The Story of Movies - Episodio 1 | Roma

Il nuovo story trailer ci immerge nell'universo di The Division 2 e svela le date della beta : L'uscita di The Division 2, fissata per il 15 marzo, si avvicina e come spesso accade per titoli di questo tipo (fortemente incentrati sulla componente online) Ubisoft ha previsto dei test e delle fasi di beta. Proprio in occasione dell'annuncio delle date di una private beta è stato pubblicato un nuovo imperdibile story trailer.La compagnia francese ci accompagna all'interno di una Washington DC in disperato bisogno del nostro e vostro ...

Darren Criss e American Crime Story vincono ai Critics Choice Awards 2019 insieme a The Americans : tutti i vincitori delle serie tv : Il successo di American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace e di Darre Criss riecheggia ancora e dopo i Golden Globes 2019 arrivano anche i primi ai Critics Choice Awards 2019. Proprio qualche ora fa, la Broadcast Film Critics Association e la Broadcast Television Journalists Association hanno conferito i loro premi onorando il successo ottenuto dai film e dalle serie lo scorso anno partendo proprio dal gioiellino di Ryan Murphy, ...

I Golden Globes 2019 rispettano i pronostici premiando American Crime Story e The Americans : i vincitori nella sezione serie tv : Anche per questa volta nessuna novità di rilievo, anche ai Golden Globes 2019 si rispettano i pronostici della vigilia. Così come per il cinema, anche per le serie tv le novità e gli sconvolgimenti non sono tanti. Negli anni in cui la parola d'ordine sembra essere revival, le poche novità che abbiamo visto nel 2018 occupano il palco della kermesse sia in veste di veterano (vedi The Americans e American Crime Story) che in quelle di matricola ...

Golden Globe 2019 - le nomination della tv le vince American Crime Story (The Assassination of Gianni Versace) : Il bello delle nomination televisive ai Golden Globe è che, dato il moto ondivago delle stagioni, sono una continua sorpresa. I titoli molto popolari, quelli a cui siamo un po’ tutti affezionati, vanno e vengono a causa dei tempi di lavorazione o perché non tutte le stagioni sono ugualmente buone, così spunta sempre qualche new entry che a suo modo si divide con loro il nostro ‘amore’. In questo senso le candidature al globo ...

The Last Story II : la versione per Nintendo Switch compare nel listino di un rivenditore tedesco : La versione Nintendo Switch di The Lost Story II è recentemente apparsa sul listino del noto rivenditore tedesco Media Markt. Cosa molto strana se pensate che solo poco tempo fa Nintendo ha registrato il marchio The Last Story.Come riporta Nintendo Enthusiast, il gioco è un sequel di The Last Story, apparso per la prima volta su Wii nel 2012 e sviluppato da Mistwalker and AQ Interactive. Per capirci il primo è lo studio di Hironobu Sakaguchi, ...

Nintendo registra nuovi marchi per "Wii" - "The Last Story" e "Fossil Fighters" : Nintendo Co. Ltd (la divisione giapponese di Nintendo) ha registrato nuovi marchi per "Wii", "The Last Story" e "Fossil Fighters", come riporta Dualshockers. Vale anche la pena sottolineare che si tratta di tutti nuovi marchi registrati e non rinnovi di marchi precedentemente approvati.Per l'applicazione del marchio Wii, le classificazioni includevano 'video game machine, 'game machine controller,' 'video game program,' 'downloadable video game ...

Annunciato The Textorcist : The Story of Ray Bibbia - un mix di bullet hell e typing game : Se siete riusciti a respingere le orde di non morti in typing Of The Dead e siete alla ricerca di una nuova sfida forse in The Textorcist: The Story of Ray Bibbia troverete quello che fa per voi.Come riporta Rock Paper Shotgun, parliamo di un nuovo titolo (un mix di bullet hell e typing game) sviluppato del team italiano di MorbidWare in cui impersoneremo un esorcista di nome Ray Bibbia che avrà il compito di liberare una città ormai in mano al ...

The Settlers : History Collection è ora disponibile : "Sviluppati da Blue Byte e creati da Volker Wertich, i giochi della serie The Settlers hanno conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, grazie a quella tipica e avvincente esperienza che da ...

The Settlers History Collection è ora disponibile : Ubisoft annuncia l’uscita di The Settlers History Collection per Windows PC su Uplay. Sviluppato da Ubisoft Blue Byte, The Settlers History Collection include tutti i sette titoli principali della celebre saga di strategia e costruzione, insieme alle rispettive espansioni. The Settlers History Collection arriva oggi Inoltre, ogni gioco ha ricevuto una serie di aggiornamenti per funzionare con Windows 10 e vari miglioramenti rispetto ...