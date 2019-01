Terremoto Catania | l’Esercito al fianco dei cittadini GALLERY

Etna - Terremoto Catania : nuova ordinanza della protezione civile per interventi urgenti : Il capo del Dipartimento della protezione civile ha firmato una nuova ordinanza che disciplina ulteriormente gli interventi urgenti sulle abitazioni private conseguenti all’evento sismico che ha interessato l’area etnea lo scorso 26 dicembre, allargando la platea dei beneficiari dei fondi erogati dallo Stato in supporto alle popolazioni colpite dal terremoto. Il provvedimento, si spiega in una nota, “rivede e completa le ...

Terremoto Catania - Borrelli : “Abbiamo messo a frutto le esperienze degli anni passati. Stiamo valutando come accelerare la ricostruzione” : “Abbiamo messo a frutto le esperienze degli anni passati, soprattutto dalle difficoltà che si sono vissute dopo il Terremoto nel Centro Italia. Ci siamo impegnati con un grande gioco di squadra e sono fiero che il sistema sia riuscito a reagire con questa capacita’ di intervento“: lo ha dichiarato oggi a Catania Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile. “Tutto quello che c’era da fare dal punto ...

Etna - Terremoto Catania : sospensione dei tributi nei Comuni colpiti : “Volevo dare una piccola buona notizia per tutti i residenti dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, colpiti il 26 dicembre scorso dal terremoto. L’ordinanza della protezione civile sospendeva già i mutui su quel territorio ma mancava ancora il decreto che sospendesse il pagamento dei tributi, ho deciso allora di sollecitare gli uffici alla stesura e ...

Etna - Terremoto Catania : a 3 settimane dal sisma l’80% dei sopralluoghi nell’edilizia privata : 1/7 ...

Catania : nuove scosse di Terremoto nella notte <br>Gli sfollati sono 1.100 : La terra continua a tremare in provincia di Catania. nuove scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore. La più forte, con una magnitudo di 3.5, è avvenuta alle 5.10 di oggi con epicentro a sette km da Ragalna, secondo la rilevazione dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. nella notte erano state registrate altre sette scosse di terremoto nel catanese con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.0. Lo sciame sismico non ...

Terremoto del Belice - ad un anno dal 50° anniversario è tutto fermo.La denuncia di Catania : Non è cambiato nulla nel Belice ad un anno dalle commemorazioni del 50° anniversario del Terremoto. A ricordarlo e rilanciare l'appello è il sindaco di Partanna Nicolò Catania. 'A distanza di un anno ...

Etna - Terremoto Catania : lavori sulla A18 per rimuovere le fratture nelle rampe di entrata ed uscita dello Svincolo di Acireale : Domani 12 gennaio 2019 dalle ore 5 alle ore 12 saranno eseguiti urgenti lavori nelle rampe di entrata ed uscita dello Svincolo di Acireale per eliminare i danni verificatisi (fratture nel tracciato) a seguito dell’evento sismico dello scorso 26 dicembre 2018 (eruzione Vulcano Etna). Gli interventi si concluderanno nella stessa mattinata, tenuto conto che non possono essere attuati in nottata per le basse temperature meteorologiche che non ...

Terremoto Catania : 120 militari dell’Esercito nelle aree colpite dal sisma : Centoventi militari dell’Esercito affiancheranno le forze dell’ordine nei paesi del Catanese colpiti dal Terremoto il 26 dicembre scorso: forniranno supporto per garantire la massima sicurezza alla popolazione che è stata costretta ad abbandonare, a causa dell’inagibilità, la propria casa. L’annuncio è stato dato dal prefetto Claudio Sammartino, in Prefettura a Catania. L'articolo Terremoto Catania: 120 militari ...

Catania : nuove scosse di Terremoto nella notte <br>Gli sfollati sono 1.100 : La terra continua a tremare in provincia di Catania. nuove scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore. La più forte, con una magnitudo di 3.5, è avvenuta alle 5.10 di oggi con epicentro a sette km da Ragalna, secondo la rilevazione dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. nella notte erano state registrate altre sette scosse di terremoto nel catanese con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.0. Lo sciame sismico non ...

Catania : nuove scosse di Terremoto nella notte <br>Gli sfollati sono 1.100 : La terra continua a tremare in provincia di Catania. nuove scosse di terremoto sono state registrate nelle ultime ore. La più forte, con una magnitudo di 3.5, è avvenuta alle 5.10 di oggi con epicentro a sette km da Ragalna, secondo la rilevazione dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. nella notte erano state registrate altre sette scosse di terremoto nel catanese con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.0. Lo sciame sismico non ...

Etna - Terremoto Catania : proseguono i sopralluoghi - 1.334 gli sfollati : Prosegue senza sosta il lavoro dei tecnici attivati presso i 9 Coc dei Comuni del Catanese interessati dal terremoto magnitudo 4.9 del 26 dicembre scorso: finora sono stati eseguiti 4.050 sopralluoghi pari al 62% delle 6.547 istanze presentate dai cittadini. Sono 2022 (il 50%) le abitazioni che risultano agibili, 1.011 (il 25%) quelle parzialmente agibili, mentre la percentuale degli immobili inagibili è intorno al 24% (968), 39, invece, sono le ...

Etna - Terremoto Catania : vertice in prefettura sul tema della sicurezza : E’ in programma domani a Catania, a Palazzo Minoriti, un vertice al quale parteciperanno le forze dell’ordine e il prefetto Claudio Sammartino: si farà il punto sul sistema sicurezza nei paesi dell’Etna colpiti dal terremoto del 26 dicembre scorso. L'articolo Etna, terremoto Catania: vertice in prefettura sul tema della sicurezza sembra essere il primo su Meteo Web.

Etna - nuova forte scossa di Terremoto oggi a Catania : “Zona ad alta pericolosità - massimo risentimento del IV grado nell’area epicentrale” : Il terremoto di magnitudo ML 4.1, avvenuto alle ore 00:50 italiane del 9 gennaio 2019 (ore 23:50 UTC dell’8 gennaio), si colloca nell’area di Piano Pernicana, sul versante nord-orientale dell’Etna nel comune di Linguaglossa (CT), a circa 10 km da Milo, Trecastagni e Sant’Alfio (CT). La scossa è stata localizzata ad una profondità di 2 km. Non ci sono state fino a questo momento (le ore 10:30 del 9 gennaio) repliche significative nella stessa ...

Terremoto Etna : tanta paura da Catania a Messina per la nuova forte scossa sul vulcano - nessun danno : Un Terremoto magnitudo ML 4.1, è stato registrato alle ore 00.50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia in provincia di Catania. L’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant’Alfio e Milo – è stato avvertito dalla popolazione. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. ll Dipartimento della Protezione Civile continua ...