Terremoto a Ischia | partono i lavori per statale borbonica e litoranea

Terremoto Ischia : petizione per chiedere proroga dello stato d’emergenza : Raccolta di firme a Ischia per richiedere la proroga dello ‘stato di Emergenza Terremoto‘, dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2017, dopo le scosse del 21 agosto che hanno provocato danni ingenti nei comuni di Lacco Ameno, Forio e Casamicciola e due vittime. Finora sono 4307 le adesioni. La fase di emergenza è durata un anno ed è stata prorogata di altri 6 mesi, con scadenza il prossimo 21 febbraio. Per i terremotati ...

Terremoto - la croce della chiesa di Sant'Isaia a Bologna rischia di cadere : Non è escluso che lo spostamento del basamento della croce possa essere collegato anche alla scossa di Terremoto di questa notte. © Riproduzione riservata

Terremoto Ischia : petizione per prorogare lo stato di emergenza : Sono circa 2000 le adesioni alla raccolta di firme promossa dai cittadini dell’isola d’Ischia (Napoli) per richiedere la proroga dello ‘stato di emergenza Terremoto’, dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2017, in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni isolani. Fase di emergenza che e’ durata un anno e successivamente prorogata di altri 6 mesi, con ultima ...

Terremoto a Catania : «L’Etna instabile e carico di energia - si rischia un’eruzione a bassa quota» : Il sisma legato all’attività del vulcano. Oltre mille scosse in appena tre giorni lungo la faglia «Fiandaca» che parte dal mare di Acireale e arrivano a 1.550 metri

Terremoto a Ischia - tanta paura ma nessun danno : Tre scosse, lievi ma con epicentro superficiale e dunque chiaramente percepite dalla popolazione. Forte boato alle 9,30