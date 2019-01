Tenta di far la spesa gratis al Carrefour | arrestato

ATTentaTO IN KENYA/ L'Isis vuole rifare il suo "stato" nel corno d'Africa : Ancora un attacco a una struttura turistica keniota, nella capitale Nairobi, immediatamente rivendicato dai terroristi islamici somali di al Shabaab

Sci alpino - Federica Brignone soltanto sesta a Kronplatz : «Non posso essere conTenta della mia gara - so di poter fare molto meglio» : Nella giornata del ritorno sul podio di Marta Bassino, è arrivata invece una prestazione sicuramente al di sotto delle aspettative per Federica Brignone. Nel gigante di Kronplatz l’azzurra ha chiuso al sesto posto perdendo anche la testa della classifica di specialità a favore di Mikaela Shiffrin. Al termine della prima manche la 28enne lombarda era già consapevole di non aver sciato al meglio. «Cos’è che non ha funzionato? Io. Non ...

Cuneo. “Farmaci e sostanze vietate nei cibi” : moglie Tenta di avvelenare il marito in ospedale : La quarantanovenne di Bra avrebbe somministrato farmaci e sostanze vietate nei cibi e nelle bevande del coniuge ricoverato in ospedale. I carabinieri del Nas l'hanno bloccata sul fatto. Per ora sconosciuto il movente del tentato omicidio.Continua a leggere

Caresana : finto carabiniere Tenta di truffare un'anziana : tentativo di truffa nel pomeriggio di oggi, martedì 8 gennaio, a Caresana. A darne la notizia il sindaco Claudio Tambornino tramite Facebook. Un uomo travestito da carabiniere si sarebbe presentato ...

Fariba scrive alla figlia : 'AtTenta Giulia - Francesco Monte ti sta allontanando da me' : Fariba Tehrani non le manda a dire e, attraverso una lettera pubblicata da Di Più, fa sapere di non fidarsi affatto di Francesco Monte, il ragazzo che sua figlia Giulia Salemi sta frequentando da qualche settimana a questa parte. Oltre a scusarsi per aver intralciato il percorso della sua "bambina" al Grande Fratello VIP, la persiana ha scatenato il gossip sostenendo che il bel tronista sarebbe la principale causa dell'allontanamento che c'è ...

Monserrato - Tenta una rapina armato di coltello in una farmacia : tentata rapina alla farmacia di Monserrato nella centrale via del Redentore. Il fatto è avvenuto a fine serata, poco dopo le venti, quando un individuo armato di coltello e con il volto travisato da ...

Volley - l’infortunio di Randazzo fa scattare l’allarme. Italia senza schiacciatori all’altezza - si farà un Tentativo con Juantorena per andare a Tokyo 2020? : Allarme rosso in casa Italia per quanto riguarda gli schiacciatori. Niente di nuovo, le nostre difficoltà di banda sono risapute già da tempo ma i recenti episodi hanno messo a nudo tutti i nostri limiti nel reparto schiacciatori: l’addio di Osmany Juantorena alla Nazionale (ma sarà davvero così?) e l’infortunio di Luigi Randazzo (lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, siamo in attesa di sapere i tempi di ...

Malviventi scatenati a Marano : furto in farmacia e Tentato furto in un supermarket : Malviventi di nuovo scatenati a Marano. Nella notte i ladri, probabilmente un'unica banda, hanno fatto irruzione in due note attività commerciali della città: un market di via Mallardo, tentativo non ...

Il mondo di Patty - 'Ha Tentato di manipolarmi'. la rivelazione-choc su Juan Darthes dall'ex di Thelma Fardin : 'Mi ha chiamato dopo 10 anni che non lo sentivo'. Ad aggravare la situazione dell'attore de Il mondo di Patty Juan Darthes è l'ex fidanzato di Thelma Fardin , Juan Manuel Guilera , Gonzalo nella ...

AtTentato Strasburgo - Tajani : “Vogliono spaventarci ma non ci faremo intimorire. Serve Fbi europea” : “Approfittando di una concomitanza di situazioni in Francia, gli Attentatori hanno voluto spaventare l’Occidente, ma non ci faremo intimorire: i lavori del Parlamento qui proseguiranno fino al termine dei tavoli. Il bilancio? Più di un morto e più di una decina di feriti, con un identikit che parla di un nord africano. Serve una FBI europea contro il terrorismo”. Così Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, qualche ...

James Pallotta - la Tentazione di vendere la Roma al re saudita : l'affare da 800 milioni : Insomma, la strategia delle plusvalenze, soprattutto, se non hai più un ds alla Walter Sabatini che è capace di scovare campioncini in giro per il mondo, rischia di trasformare la Roma in una squadra ...

Albanese Tenta di fare abortire la moglie con i calci - condannato a tre anni : Un Albanese di 31 anni è stato condannato per aver picchiato la moglie e aver tentato di farla abortire colpendola ripetutamente con calci sulla panciaL'uomo ha picchiato ripetutamente la moglie, una connazionale di 25 anni, tra il 2014 e il 2016. Lei lo ha seguito anche in Albania, dove aveva deciso di trasferirsi dopo averle tirato calci sulla pancia per costringerla ad abortire. Dal Torino Today si apprende che sono stati i famigliari della ...