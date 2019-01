Tav | Salvini | Va fatta M5S | No se costi superano benefici

Tav - M5s : "Sarà no se i costi superano i benefici". Salvini : "Va fatta" : Gli alleati di governo restano divisi sul fronte Tav . La linea dell' alta velocità Torino-Lione infatti è ancora una volta materia del contendere. Fonti parlamentari del M5s fanno infatti sapere che "...

Tav - Salvini : “Va fatta. Andrò dagli agenti che difendono il cantiere”. M5s : “I soldi dei cittadini vanno usati con diligenza” : “La Tav va fatta: costa di più fermarsi, con qualche variazione, che riempire i buchi già fatti. Spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina. Nei prossimi giorni sarò a Chiomonte dove le forze dell’ordine vivono da mesi per difendere un cantiere della Tav spesso oggetto di violenze”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, registrando il programma Povera Patria in onda ...

La grana Costa sul Tavolo di Salvini e Di Maio. Sulle trivelle la palla passa ai capi politici : Minacce di dimissioni con cui i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio devono fare i conti quando le distanze tra Lega e M5s sono siderali. Al Senato in questi giorni c'è stato un tavolo permanente Sulle trivelle. tavolo guidato dai due capigruppo di Lega e M5s Massimiliano Romeo e Stefano Patuanelli e che però non ha portato a una soluzione. Anzi, tutt'altro. Adesso la questione, che rischia di far saltare o slittare ...

Salvini : sul Tavolo del Viminale sono arrivati i nomi di 30 terroristi latitanti : L'arresto di Cesare Battisti non avrebbe fermato il ministro dell'interno Matteo Salvini nella sua volontà di mettersi alla ricerca dei terroristi italiani che si sono rifugiati all'estero. Stando alle ultime notizie riportate dall'Ansa, sembra infatti che al Viminale sia arrivato un dossier redatto dall'Intelligence e dalle forze dell'ordine, contenente i nomi di circa 30 latitanti. Dopo il clamore suscitato dalla cattura e dal rientro in ...

"Berlusconi? Problema di Salvini... Usiamo i soldi della Tav per il Sud" : "Berlusconi è un uomo per tutte le stagioni, ha sette vite, ma è più un Problema di Salvini che nostro. Deve continuare ad attaccarci perché noi non abbiamo nulla a cui spartire con lui". Così Stefano Buffagni, sottosegretario...

Caso Battisti : 30 terroristi latitanti - 14 in Francia. Dossier pronto sul Tavolo di Salvini : Trenta terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre di destra: i loro nomi, a quanto si apprende da fonti del Viminale, sono sul tavolo del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si...