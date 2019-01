Super Huawei Mate 20 Pro | patch di gennaio e nuova modalità fotocamera

5G - Huawei annuncia l’arrivo di uno smartphone pieghevole e Superveloce : “Al Mobile World Congress di Barcellona presenteremo uno smartphone pieghevole e 5G”. È con questa notizia bomba per il mondo della tecnologia che Richard Yu, CEO del Consumer Business Group di Huawei, conclude la conferenza stampa sul 5G che si è tenuta il 24 gennaio a Pechino. L’aspetto del supertelfono – che unirà in un unico dispositivo le due tecnologie più attese del momento – sarà quello di un normale smartphone, racconta il ...

Huawei Mate 20 Pro si aggiorna con le patch di gennaio - la Modalità Super Macro e altre novità : L'update che introduce le patch di sicurezza Android di gennaio su Huawei Mate 20 Pro porta con sé anche la Modalità Super Macro. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei Mate 20 Pro si aggiorna con le patch di gennaio, la Modalità Super Macro e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Spettacolari foto con Huawei Mate 20 Pro ma non Superiori al P20 Pro : il giudizio DxOMark : C'è un giudizio definitivo sulle foto con Huawei Mate 20 Pro? Possono essere considerate migliori di quelle ottenute con il più "vecchio" Huawei P20 Pro? Si aspettava da tempo una valutazione finale dei due comparti fotografici e l'autorevole giudizio degli esperti è DxOMark è giunto proprio in queste ore, come comunicato sul relativo sito degli esperti. Il risultato è, per certi aspetti inatteso, in quanto ci si aspettava una concreta ...

Rilancio dei SuperaSaldi Euronics con Huawei P Smart e Honor 9 Lite il 10 gennaio : nuove offerte : Ci sono nuove interessanti offerte Euronics online che possiamo prendere in esame oggi 10 gennaio per tutti coloro che stanno pensando di acquistare uno Smartphone Android, a partire da prodotti come Honor 9 Lite e Huawei P Smart. Entrambi si riferiscono ad un pubblico che non ha grossissime pretese da un punto di vista hardware e che, al contempo, intendono spendere una cifra contenuta nel portarsi a casa un nuovo device. Proviamo dunque a ...

Arrivano i SuperaSaldi Euronics con smartphone Huawei e Samsung a prezzi agevolati il 4 gennaio : Sono arrivati proprio in queste ore i cosiddetti SuperaSaldi Euronics, le prime offerte online di questo 2019 che, come potrete notare dal nostro approfondimento di oggi 4 gennaio, coinvolgono anche alcuni smartphone Huawei e Samsung proposti a prezzo interessante. Vediamo dunque come stanno le cose in queste ore per chi intende rivolgersi ad una catena estremamente popolare in Italia, senza spendere cifre esorbitanti per l'acquisto di un nuovo ...

Huawei da record : nel 2018 Supera per la prima volta 100 miliardi di dollari di entrate : Huawei ha reso noto che nel 2018 le sue entrate hanno superato quota 100 miliardi di dollari e si tratta della prima volta che riesce a raggiungere questo traguardo L'articolo Huawei da record: nel 2018 supera per la prima volta 100 miliardi di dollari di entrate proviene da TuttoAndroid.

Huawei mantiene la promessa : Superati i 200 milioni di smartphone spediti nel 2018 : Huawei è stata di parola: una settimana fa si era parlato dei 200 milioni di smartphone spediti nel mondo nel 2018, oggi ha annunciato di averli superati. L'articolo Huawei mantiene la promessa: superati i 200 milioni di smartphone spediti nel 2018 proviene da TuttoAndroid.

Huawei al lavoro su un power bank compatibile con la ricarica SuperCharge 40W : ecco le prime informazioni : Huawei sarebbe al lavoro su un nuovo power bank da 10000 mAh in grado di ricaricare il nuovo Huawei Mate 20 Pro fino a 40W con la SuperCharge. L'articolo Huawei al lavoro su un power bank compatibile con la ricarica SuperCharge 40W: ecco le prime informazioni proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite - Mi Band 3 - Xiaomi in Super sconto - gadget e molto altro oggi su GearBest! : In questo articolo troverete le offerte GearBest più importanti, aggiornate quotidianamente. GearBest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte e prezzi vantaggiosi. leggi di più...

Natale Super col volantino MediaWorld per Huawei P20 Lite - ZenFone 5 e OnePlus 6T a prezzo Super : Gli utenti che stavano aspettando il volantino MediaWorld per prendere le ultime decisioni in vista degli acquisti di Natale, probabilmente da oggi 14 dicembre avranno la spinta decisiva, almeno stando al prezzo che è stato fissato per smartphone Android come i vari Huawei P20 Lite, Asus ZenFone 5 e OnePlus 6T. A poco più di una settimana dal nostro ultimo punto della situazione riguardante la nota catena, infatti, tocca soffermarsi su una ...

Esaltante Huawei P30 Pro lato fotocamera : P20 Pro del tutto Superato : Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato quanto grande sarà la fotocamera di Huawei P30 Pro: oggi calchiamo ancora di più la mano dandovi qualche dettaglio aggiuntivo sulla componente hardware di cui potrebbe disporre il prossimo top di gamma del produttore cinese. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il device incorporerà il sensore IMX607, non ancora annunciato da Sony, capace di una risoluzione massima di 38MP. Il tiratore ...

Rivoluzione Huawei su device medio-bassi : nel 2019 la SuperCharge : Molto presto avrete un motivo in più per puntare sui dispositivi Huawei di fascia medio-bassa: stando a quanto riportato dalla fonte 'chargerlab.com', il produttore cinese starebbe lavorando ad una versione della sua SuperCharge proprio per questi dispositivi (il segmento in questione, fino ad oggi, sfrutta la QuickCharge 3.0 di Qualcomm a 18W, non in grado di offrire gli stessi risultati della soluzione proprietaria, di gran lunga più ...

Huawei potrebbe proporre un nuovo tipo di SuperCharge il prossimo anno : Il prossimo anno Huawei potrebbe presentare un nuovo protocollo SuperCharge, più lento rispetto a quello visto su Mate 20 Pro. L'articolo Huawei potrebbe proporre un nuovo tipo di SuperCharge il prossimo anno proviene da TuttoAndroid.

Huawei aiuta la Sardegna a diventare smart. Il primo Supercomputer è già operativo : I supercomputer possono migliorare la nostra vita quotidiana. Lo dimostra l’Intelligence Operation Center (IOC) che è all’opera in Sardegna, un supercomputer frutto di un accordo siglato tre anni fa dalla Regione, dal Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna e dall’azienda cinese Huawei. È operativo presso il Joint Innovation Center di Pula e le sue prime applicazioni pratiche sono già attive a Cagliari. Una ...