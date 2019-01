Successo per Al Bano e Romina | vincono la battaglia degli ascolti

Spazio : Successo per il test di volo suborbitale del razzo Blue Origin : Il razzo riutilizzabile New Shepard, dell’azienda privata Blue Origin, è stato lanciato con successo con un carico di esperimenti della NASA: si tratta di un test che rende sempre più vicini i primi voli con equipaggio della compagnia di Jeff Bezos, previsti entro la fine del 2019. Dopo oltre un mese di ritardi, New Shepard è decollato ieri dal sito di test di Blue Origin a nord di Van Horn, in Texas: la missione è durata circa 10 minuti e ...

Spazio - decimo volo test di Successo per il razzo di Jeff Bezos : Texas, askanews, - Ha completato con successo il suo decimo volo spaziale di prova, il razzo New Shepard di Blue origin, la compagnia privata americana che fa capo al patron di Amazon, Jeff Bezos.Il ...

Madame : per la trapper 2002 grande Successo col singolo Sciccherie : In una scena musicale in cui le classifiche sono dominate da musicalità rap o trap, soprattutto per gli artisti più giovani sono evidenti le difficoltà di emergere. Far arrivare a molti la propria musica è diventata un missione quasi impossibile per molti, un paradosso se si pensa a quante piattaforme sia disponibili solo online per promuovere e condividere i propri brani. Vien da sé che l'unica arma utilizzabile è quella del talento e Madame, ...

Svelata la tracklist di Thank U Next di Ariana Grande - 12 brani (senza duetti?) per il Successore di Sweetener : Con qualche giorno di anticipo rispetto alle attese, è stata ufficialmente Svelata la tracklist di Thank U Next di Ariana Grande, il nuovo album della popstar di origini italoamericane rivelazione degli ultimi anni. Il disco non ha ancora una data d'uscita ufficiale ma è atteso entro febbraio 2019, visto che la stessa Grande ha assicurato che lo avrebbe rilasciato entro sei mesi dal precedente Sweetener: il quarto album della popstar uscì ...

Un episodio mai Successo nella scuola di Amici : Continua la protesta dei concorrenti per salvare il compagno. Leggi cosa è accaduto : Amici 18, Continua la protesta dei concorrenti per salvare Marco Alimenti Continua la discussione tra i professori di Amici 2019. Solo Veronica Peparini e Alessandra Celentano sono dalla parte di Marco Alimenti, per il... L'articolo Un episodio mai successo nella scuola di Amici: Continua la protesta dei concorrenti per salvare il compagno. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La Fermana accarezza il Successo per 50 - poi arriva il pari : ... 38 pt Maurizi, 42 st Jefferson NOTE : Ammoniti Bonalumi, Giandonato, Mandelli, Rocco, Iotti; angoli: 3-2; recupero 2'+5 Maurizi dopo il gol LA CRONACA Destro fa riposare Iotti , Urbinati e Zerbo , e ...

Sconto bollo auto per 4 mln di automobilisti inquinanti. Cosa è Successo all'eco tassa? : Criticata da tutti si è capovolta la linea politica e ora i veicoli con un semplice certificato di rilevanza storica avranno diritto a beneficiare del taglio sul bollo ; circa 4 milioni di automobili ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : a Rogla l’Italia centra un altro Successo nel PGS. Coratti torna ai vertici - primo podio per Bagozza : Tre vittorie azzurre su sei PGS disputati. È questo l’eccezionale bottino ottenuto fino ad ora dalla Nazionale italiana di Snowboard parallelo in Coppa del Mondo. Dopo i successi di Nadya Ochner a Carezza e di Roland Fischnaller a Cortina, nell’ultima tappa di Rogla è arrivata una splendida doppietta per l’Italia al maschile, con Edwin Coratti che ha battuto in finale Daniele Bagozza. Per entrambi questo risultato è particolarmente importante e ...

“Le giornate della salute” : Successo a Taormina per il primo appuntamento dedicato alla prevenzione otorinolaringoiatrica : Decine i controlli effettuati durante il primo appuntamento de “Le giornate della salute” ideato dalla dr.ssa Daria Caminiti, medico – chirurgo specialista in otorinolaringoiatria ed esperta in allergologia, e organizzato nei locali della Casa di Soggiorno per Anziani “Carlo Zuccaro” di Taormina. Un’iniziativa rivolta principalmente alla prevenzione delle patologie che riguardano da vicino la terza età, con screening e visite gratuite, che ...

NBA - i Clippers senza Gallinari tornano al Successo : Spurs battuti - 12 punti per Belinelli : San Antonio Spurs-L.A. Clippers 95-103 Era nell'aria dopo il dolore e i problemi alla schiena contro Golden State, e così le paure e le sensazioni di molti si sono trasformate in realtà nella sfida ...

Feller e Hirscher beffati per pochi centesimi - Noel festeggia il suo primo Successo : Il transalpino ha beffato di 0.08 un Feller mai così competitivo nella propria carriera: il classe 1992, già terzo a Zagabria, colleziona il terzo podio in Coppa del Mondo, tuttavia resta il ...

Sci alpino - SuperG Cortina 2019 : vince sempre Mikaela Shiffrin. Successo n.54 in Coppa del Mondo - azzurre lontane dal podio : Mikaela Shiffrin non lascia scampo alle avversarie e vince anche il SuperGigante di Cortina valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La statunitense prosegue nel suo cammino inesorabile ed inarrestabile, dominando la scena anche sulla Olimpia delle Tofane. Vittoria numero 54 in carriera per la nativa di Vail, la terza in SuperGigante e, dato ancor più impressionante, la undicesima in questa annata. La dominatrice della Coppa del Mondo ...