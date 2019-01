Striscia la Notizia - subito bomba sull'Isola dei famosi : "Avete notato che..." - rovinosa accusa alla Marcuzzi : Tra poche ore inizierà la nuova stagione de L'Isola dei famosi, condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5. E ancor prima del debutto, Striscia la Notizia riprende la sua campagna contro il reality. Nel dettaglio, l'attacco riguarda la Marcuzzi, accusata di essere incappata in una gaffe sull'affaire F

Test Salvagente pasta : ecco il servizio di Striscia la notizia : Test Salvagente pasta: ecco il servizio di Striscia la notizia Test pasta Striscia la notizia Ha fatto scalpore una delle ultime puntate del programma Mediaset Striscia la notizia. Nel corso della rubrica “È tutto un magna magna”, il conduttore Max Laudadio ha affrontato il tema della qualità dei prodotti venduti dai più noi marchi di pasta italiani. Qualche mese fa, il Test e la relativa classifica su cui si è basato il servizio della ...

Striscia la Notizia vs Alessia Marcuzzi : l'Isola dei famosi 2019 e il caso di Francesco Monte : l'Isola dei famosi 2019 non è ancora iniziata - mancano soltanto poche ore, poi stasera il debutto - che Striscia la Notizia non perde tempo ad attaccare Alessia Marcuzzi , accusata di aver commesso ...

Striscia la Notizia punge Celentano : "In Adrian battute copiate" : Adrian, lo show di Celentano finisce nel mirino di Striscia la Notizia. Di fatto nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera, il tg satirico ha puntato il dito contro lo show del cantante. Ad essere messeo in discussione è stato lo sketch comico di Nino Frassica. Secondo Striscia una battuta del comico siciliano sarebbe stata "copiata" da uno show di Pucci. "Sa cantare? Sa recitare? Sa presentare? Sa ballare? No? Allora è perfetta per ...

Adrian - Striscia la Notizia svela la vergogna di Celentano : 'Un clamoroso plagio - ecco le prove' : No, non poteva mancare Striscia la Notizia contro Adrian , lo show di Adriano Celentano su Canale 5. Il tg satirico della stessa rete ammiraglia Mediaset, infatti, muove una pesantissima accusa al ...

Adrian - Striscia la Notizia svela la vergogna di Celentano : "Un clamoroso plagio - ecco le prove" : No, non poteva mancare Striscia la Notizia contro Adrian, lo show di Adriano Celentano su Canale 5. Il tg satirico della stessa rete ammiraglia Mediaset, infatti, muove una pesantissima accusa al programma: "Poco originale, ha copiato una battuta". Ficarra e Picone mettono nel mirino Nino Frassica,

Striscia la Notizia - Fedez e le corna a Chiara Ferragni : agguato di Staffelli - la piccantissima verità : Questa sera, martedì 22 gennaio, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), il rapper Fedez riceve il Tapiro d’oro dopo che Fabrizio Corona ha parlato di una presunta relazione tra il rapper e Silvia Provvedi. Fedez è sposato con Chiara Ferragni. Valerio Staffelli intercetta il cantante a Milano:

Fedez / Nuovo Tapiro d'oro da Striscia La Notizia? Da Paranoia Airlines al ritorno a Sanremo : Nuovo Tapiro d'oro da Striscia La Notizia per Fedez? Intanto il rapper è impegnato con la promozione del Nuovo disco 'Paranoia Airlines'

Lorella Cuccarini - Striscia la Notizia le consegna il Tapiro per la lite social con Heather Parisi : Il secco botta e risposta con l’eterna rivale Heather Parisi, a colpi di frecciatine su sovranismo e paradisi fiscali, è valso a Lorella Cuccarini il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia. A consegnarglielo è stato lunedì sera Valerio Staffelli, che la showgirl ha accolto con un abbraccio. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci non si è fatto sfuggire però l’occasione di porre a Lorella una domanda spinosa sulla ...

Tapiro d'Oro a Lorella Cuccarini/ Striscia la Notizia - i motivi della "lite" con la Parisi : "Per me è chiuso!" : Lorella Cuccarini sarà una delle nuove protagoniste dell'appuntamento con Striscia la Notizia in onda questa sera, per lei il Tapiro d'Oro.

Vittorio Brumotti di Striscia la notizia aggredito a Milano/ Uno spacciatore minaccia l'inviato con un taser : Vittorio Brumotti di Striscia la notizia aggredito a Milano: uno spacciatore minaccia l'inviato con un taser. Stasera in onda il servizio

Striscia la notizia - Staffelli porta il Tapiro d'oro alla Cuccarini : la domanda su Salvini che la fa sbroccare : Per Valerio Staffelli di Striscia la notizia c'erano pochi dubbi sulla consegna del Tapiro d'oro al personaggio attapirato del momento. La statuetta infatti è andato a finire nelle mani di Lorella Cuccarini, reduce dallo scontro con la rivale storica Heather Parisi. Le due showgirl hanno litigato a

Striscia la notizia - il servizio sulla pasta al glifosato : "Le gravi conseguenze sulla salute" : La "pasta al glifosato" nei supermercati italiani. Striscia la notizia ha mandato in onda un servizio (di Max Laudadio) che inquieta non poco i consumatori. Un'inchiesta de Il Salvagente ha analizzato 23 marchi diversi di pasta, tra cui quelli leader del mercato, presenti nella grande distribuzioni

Test Salvagente pasta : ecco il servizio di Striscia la notizia : Test Salvagente pasta: ecco il servizio di Striscia la notizia Test pasta Striscia la notizia Ha fatto scalpore una delle ultime puntate del programma Mediaset Striscia la notizia. Nel corso della rubrica “È tutto un magna magna”, il conduttore Max Laudadio ha affrontato il tema della qualità dei prodotti venduti dai più noi marchi di pasta italiani. Qualche mese fa, il Test e la relativa classifica su cui si è basato il servizio della ...