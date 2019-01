Stretta anti Xylella | Grillo contro emendamenti ' horror'

Stretta anti-Xylella : “Distruzione degli ulivi malati o carcere” : Passa la Stretta anti-Xylella che prevede anche il carcere in caso di mancato rispetto delle norme sulla distruzione delle piante infette. Secondo l’emendamento al dl semplificazioni approvato al Senato, le misure fitosanitarie ufficiali, o comunque derivanti da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, «ivi compresa la distruzione delle piante», ...

Niente cittadinanza senza Stretta di mano - la svolta anti-Islam della Danimarca : Niente cittadinanza senza stretta di mano. Fa discutere la nuova legge entrata in vigore all'inizio di gennaio in Danimarca che impone a chi vuole diventare cittadino danese di stringere la mano al ...

Migranti - giravolta della Germania buonista : vara una Stretta sugli ingressi : Ricordate la Merkel delle porte aperte e il suo accorato appello in favore del Global Compact? "I Migranti portano prosperità", disse la Cancelliera di fronte ai delagati Onu a Marrakech. Discorso molto applaudito. Peccato che alle belle parole seguano fatti che vanno in un'altra direzione, se non opposta quantomeno discordante.La Germania si appresta ad ampliare la sua lista di "stati di origine sicuri" con l'ingresso di Algeria, Georgia, ...

Macron propone Stretta antimigranti per accattivarsi i gilet gialli : Il presidente francese Macron ha in questi giorni annunciato, al fine di placare la rabbia dei 'gilet gialli' , una ' stretta anti-immigrati '. In vista del 'dibattito pubblico' tra il capo dello ...

Migranti - anche in Spagna Stretta sulle Ong : Open Arms bloccata a Barcellona : Il caso Sea Watch e la sempre più difficile intesa europea per gli sbarchi dei Migranti provocano una ulteriore stretta all'attività delle Ong. Nelle stesse ore in cui a Roma il commissario europeo ...

Uccio De Santis a MiStretta : Il famoso attore comico Uccio De Santis, torna in Sicilia e a Mistretta, con il suo spettacolo, apre i festeggiamenti in onore di San Sebastiano

Vicenza : Stretta su abusivi e mendicanti : ANSA, - Vicenza, 9 GEN - Linea dura dell'amministrazione comunale di Vicenza contro i parcheggiatori abusivi e i mendicanti in città. Su input del sindaco Francesco Rucco, che ha posto il tema ...

Decreto sicurezza - la Regione Umbria ricorre alla Consulta contro la Stretta di Salvini sui migranti : Arriva dalla Regione Umbria l'ultima ribellione contro il Decreto sicurezza di Matteo Salvini, con il primo ricorso alla Corte costituzionale. Dopo la rivolta dei sindaci lanciata dal primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, è il turno della presidente dem Catiuscia Marini, che ha fatto votare d

Chiaia - donna coStretta al guinzaglio dal fidanzato : rischia il linciaggio dei passanti : La donna non riusciva più a sopportare la gelosia maniacale del suo compagno e, quindi, aveva deciso di lasciarlo. Così, ha preso le proprie cose e il suo cagnolino domestico e ha abbandonato la casa del fidanzato con il quale conviveva da tempo. Pochi minuti dopo, perà, la donna è stata brutalmente e violentemente aggredita dall'uomo che le ha messo al collo il guinzaglio del cane. Il racconto dei fatti La vicenda è avvenuta nella città di ...

Piano antievasione - Stretta del fisco sui finti poveri : Intensificata l'azione contro l'infiltrazione della criminalità economica ed organizzata nell'economia legale. Con particolare riferimento - si legge sempre nella circolare della Gdf - agli ...

