Sterlina in ascesa dopo le ultime novità dal fronte Brexit

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Le dinamiche relative alla questionehanno dato un altro impulso alla, che è rimbalzata oltre quota 1,30 contro il dollaro, fino a toccare 1,3080.LesuLenotizie daldicono che il rischio di una uscita senza accordo sta sbiadendo, e che è diventato possibile un prolungamento della data di uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione Europea (prevista per il prossimo 29 marzo). A fornire un'apertura in tal senso sono state le parole della cancelliera tedesca Angela Merkel. Nel suo discorso a Davos la cancelliera ha reso noto che alla Germania non dispiacerebbe concedere altro tempo al Regno Unito. La premier May dal canto suo che un rinvio non è al momento una opzione presa in esame e che invece i suoi sforzi sono concentrati sulla realizzazione di un "deal".Ma a dare una spinta allasono state anche le dichiarazioni ...